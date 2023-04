Dai banchi di scuola all’incisione di un nuovo singolo: la passione per la musica unisce un poker di amici

Il corso di musica durante l'adolescenza è stato il luogo del loro primo incontro, lo spettacolo di fine anno il loro primo palcoscenico. Un incontro artistico quello tra Andrea Menini, Eugenio Borgia, Giacomo Mazzuca e Matteo Cecchini del tutto casuale ma attraverso il quale dal 2011 non si sono più lasciati. "L’insegnante di musica ci aveva messo insieme come pezzi di lego, senza alcuna logica particolare”, un incastro però perfettamente riuscito e indovinato tanto da portare alla formazione di quella che a oggi nel panorama musicale è la rock band “The Ironsides”.

E proprio a partire da quel fortuito incontro, accomunati dalla stessa passione e amore per la musica, tra esibizioni in manifestazioni e kermesse locali, nel tempo la giovane band di Morciano di Romagna ha collezionato sempre più consensi, successi e prestigiosi riconoscimenti a livello locale ma anche nazionale sino ad approdare nel 2019 alla registrazione del loro primo Ep a cui ne seguì poi un secondo.

Ad oggi, con tre album all’attivo, tra musica elettronica, rock, trap e pop, nei giovani artisti sta maturando sempre più l'idea di volere "vivere di questo". Dunque, trasformare quella che è la propria passione per la musica, la stessa che ha permesso loro di trovarsi, in un vero e proprio lavoro e di cui l’ultimo brano (prossimamente in uscita) vuole essere un “grido”, una sorta di promemoria e stimolo.

“ ‘Ora o mai più’ è un grido di battaglia. La vita è una guerra contro se stessi e bisogna essere pronti a combattere con tutte le forze. Senza dimenticarci di chi siamo stati e di chi vorremmo essere. Solo così scopriremo chi siamo veramente". Il brano, infatti, racchiude in sé proprio l’importanza di perseguire e inseguire i propri sogni e obiettivi, lottando sempre per essere ciò che si vuole (o che si è destinati a essere).

In una società fortemente segnata da eventi spiacevoli e caotici, mantenere "una luce accesa” è quanto mai adesso così importante. E quella dei giovani “Ironsides” è proprio quella di desiderare di vivere di musica, della propria passione e proprio come recita il testo del nuovo singolo, "lavorare come passatempo” e per cui stanno lottando e impegnandosi così duramente con tutte le proprie energie.

"Abbiamo iniziato a pensarlo come un vero e proprio lavoro, quindi a impegnarci molto di più anche come investimento economico nella qualità delle produzioni o nelle spese in studio".