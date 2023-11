Il talento del pizzaiolo di un ristorante riminese "premiato" nella notte di Villa Diamante a Napoli

Nella serata di lunedì 20 novembre, l'incantevole e suggestiva Villa Diamante situata a Posillipo, quartiere residenziale della città di Napoli, ha accolto all'interno dei propri spazi le premiazioni del "Festival Artisti del Gusto di Napoli", il prestigioso salotto enogastronomico rivolto a "riconoscere il merito" di alcuni talenti italiani nel campo de “l’arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano”.

Tra le "eccellenze" gastronomiche candidate all'ambita premiazione, era presente anche la realtà ristorativa riminese di “Melanina”, presente sul Lungomare Augusto Murri, 36 e che attraverso "L'Arcimboldo d'Oro 2023", nella serata di lunedì ha riconosciuto e premiato il talento del giovane pizzaiolo pescarese del locale, Alessandro Medoro.

La "conquistata premiazione" è stata ritirata dal giovane pizzaiolo che per l'occasione è stato accomapgnato dal titolare del "Melanina", Antonio Petillo e che a partire dal 2013 ha collezionato numerose esperienze lavorative al di fuori dei confini nazionalùi ed ottenuto riconoscimenti tra Dusseldorf ed Amburgo.

"Siamo contenti ed orgogliosi del premio - afferma il titolare Antonio Petillo - soddisfatti per quello che abbiamo fatto in quest'ultimo anno di crescita. Che sia solo un passo per un proseguo ricco di gratificazioni".