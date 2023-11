Bonus trasporti: a chi spetta e come richiedere l'incentivo

Nella mattinata di mercoledì 1 novembre 2023, a partire dalle ore 8:00 (fino ad esaurimento delle risorse) tutti “in fila” per richiedere l'incentivo per gli abbonamenti ai mezzi pubblici, come treni, bus e metropolitane. A tal proposito, studenti, lavoratori, pensionati, cittadini con un reddito non superiore a 20mila Euro, potranno ottenere il contributo fino a 60€ rifinanziato dal Governo Italiano per l'acquisto di un abbonamento personale mensile, plurimensile o annuale ai mezzi di trasporto pubblici (su gomma e rotaia). Tuttavia, le risorse a disposizione sono limitate.

Per riuscire ad accaparrarsi l' "ambito" bonus, è necessario essere veloci. Come già accaduto a settembre, infatti, i nuovi voucher saranno elargiti attraverso un click day. I fondi a disposizione vengono assegnati in ordine cronologico di arrivo della domanda, pertanto, la velocità è fondamentale. Si tratta, infatti, di soldi residui derivanti dal mancato utilizzo delle agevolazioni richieste nel mese di settembre. Nell'avviso che compare sul sito del ministero, d'altronde, si parla chiaramente di "tentativo di richiesta per usufruire degli eventuali residui". Il ministero specifica che si stratta "della terza riapertura della procedura per rendere disponibili ai cittadini fino all’ultimo euro".

Come funziona il bonus e chi ne ha diritto

Il bonus ha un valore di 60€ e può essere richiesto soltanto per un abbonamento annuale o mensile di un mezzo di trasporto pubblico, locale o ferroviario. In questo caso sono esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Una volta ottenuta l'agevolazione sulla piattaforma, si può acquistare fisicamente l'abbonamento in biglietteria oppure on-line, mostrando il codice ricevuto a fine procedura al momento dell'acquisto.

Il periodo di validità del buono è limitato al mese solare di emissione, anche se si effettua l'acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo. Il contributo si può richiedere per sé o per un minorenne a carico.

Attenzione però, perché i requisiti di reddito sono stringenti: l'agevolazione spetta infatti soltanto a coloro che hanno un reddito lordo annuo uguale o inferiore ai 20mila Euro (prima la soglia di reddito per ottenere il bonus, era fissata a 35mila Euro).

Come chiedere il bonus trasporti

La domanda deve essere presentata online sulla piattaforma 'bonustrasporti.lavoro.gov.it' dove si può accedere sotanto tramite Spid o Carta di identità elettronica (CIE). Non serve invece alcuna Certificazione ISEE, nè tanto meno dichiarare il proprio reddito; sarà sufficiente autocertificare di avere delle entrate al di sotto della soglia dei 20mila Euro di reddito nel 2022, spuntando un'apposita casella. Un sistema di coda automatico regola la connessione alla piattaforma e, per ogni accesso, è possibile presentare una sola domanda, per sé o per un figlio minore a carico.

Per richiedere ulteriori buoni è necessario accedere di nuovo, indicando il Codice Fiscale dei differenti beneficiari. Eventuali figli maggiorenni, anche se a carico dei genitori, devono presentare domanda autonomamente. Al momento della richiesta inoltre, è necessario indicare il gestore del servizio di trasporto prescelto.

Il sistema del "click day"

Il click day si ripeterà ogni mese fino a quando ci saranno risorse da reinvestire ma c'è chi ha proposto un rifinanziamento anche per il 2024. Il bonus (introdotto con il decreto "Aiuti" del 2022, poi rifinanziato con 100 milioni di Euro e riproposto a gennaio 2023 dal decreto Carburanti) ha ottenuto altri 12 milioni - che vanno nel Fondo istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - con il decreto legge “Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio” che entra in vigore nella giornata di sabato 30 settembre 2023, per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno.