Sfida tra pasticceri amatoriali: con il "Cake Design Contest" si celebrano i 18 anni del centro commerciale

"Tanti auguri a te, tanti auguri a te..." Il festoso e allegro motivo è pronto a risuonare tra le porte scorrevoli del centro commerciale Le Befane Shopping Centre di Rimini, in occasione dei festeggiamenti per i diciotti anni della struttura. Così come ogni festa di compleanno, non potrà mancare la torta; a tal proposito, per coloro che annoversano il cake design tra i propri interessi e vocazioni, questa è un'opportunità irrinunciabile. Le Befane Shopping Centre, infatti, promuove uno speciale "Cake Design Contest 2023", aperto esclusivamente a non professionisti , un'occasione per mettere in mostra la propria "zuccherina" creatività. Il tema da sviluppare nel progetto della propria torta decorativa ( non edibile ) sarà, naturalmente, "I 18 anni de Le Befane Shopping Centre".



La partecipazione all'iniziativa richiede la compilazione di un form reperibile sul sito Internet della struttura commerciale, all'interno del quale sarà necessario descrivere il proprio progetto o inviare alcune immagini di torte già realizzate. Tra i progetti inviati verranno selezionati 10 finalisti, sapientemente selezionati da un'apposita giura e che saranno invitati ai festeggiamenti de Le Befane Shopping Centre di domenica 19 novembre, ai quali prenderò parte anche Rudy Zerbi.



Gli appassionati Cake Designer selezionati per la finale riceveranno in omaggio una gift card del valore di 50€. Per l'autore o l'autrice della torta vincitrice, invece, una gift card dal valore di 500€ spendibile presso i negozi presenti all'interno del centro commerciale.

Dunque, mattarello in pugno e tutti pronti a festeggiare Le Befane Shopping Centre con le sue diciotto candeline.