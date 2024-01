Calendario 2024: come sfruttare al meglio (e in maniera furba) ponti e festività?

Dodici mensilità scandite da diverse occasioni per progettare al meglio e ritagliarsi alcuni momenti di svago e per "staccare" la spina. Vediamo come cadono le festività in questo 2024 appena iniziato.

Il calendario delle festività

Capodanno: 1 gennaio (lunedì)

Epifania: 6 gennaio (sabato)

Pasqua: 31 marzo (domenica)

Pasquetta: 1 aprile (lunedì)

Festa della Liberazione: 25 aprile (giovedì)

Festa del lavoro: 1 maggio (mercoledì)

Festa della Repubblica: 2 giugno (domenica)

Ferragosto: 15 agosto (giovedì)

Ognissanti: 1 novembre (venerdì)

Immacolata: 8 dicembre (domenica)

Natale: 25 dicembre (mercoledì)

Santo Stefano: 26 dicembre (giovedì)

San Silvestro: 31 dicembre (martedì)



Sfruttando al meglio il calendario ed una buona dose di fortuna, le occasioni di “stacco” non mancheranno.

