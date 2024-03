Riccione fa centro e diventa Capitale delle Freccette: nell'autunno attesi centinaia di atleti

Il Comune di Riccione e la Federazione Italiana Gioco Freccette hanno sottoscritto una collaborazione pluriennale che porterà la città ad essere la capitale italiana delle “darts”. Il Playhall di Riccione ospiterà infatti i principali eventi della Federazione Italiana Gioco Freccette (F.I.G.F) a partire già dal 14 e 15 settembre 2024 quando in città si svolgerà l’unica tappa italiana del circuito internazionale aperto a tutti i tesserati alla "World Darts Federation" e valida per la classifica mondiale WDF.

Italian Grand Masters e l’Italian Open: in settembre a Riccione in 600 tra atleti e accompagnatori

L’Italian Grand Masters e l’Italian Open, in programma nelle giornate del 14 e 15 settembre 2024, rappresentano la tappa italiana del calendario internazionale della World Darts Federation, la federazione mondiale delle freccette. Due eventi di categoria “Silver”, la seconda più alta, che assegnano punti preziosi per la classifica mondiale maschile e femminile. La classifica, oltre a determinare il ranking internazionale, permette di accedere al World Darts Championship, il mondiale individuale di freccette della federazione internazionale. Negli stessi giorni saranno organizzati anche due eventi internazionali “Youth” dedicati ai ragazzi e alle ragazze Under 18. Negli anni la manifestazione ha acquisito sempre più prestigio, richiamando i migliori giocatori da tutto il mondo.

Si stima che l’evento richiamerà oltre 600 persone tra atleti, accompagnatori e pubblico, contribuendo a rendere ancora più speciale il weekend per la città e per le freccette.

A novembre le Finali nazionali del campionato a squadre con oltre 300 giocatori

Il secondo appuntamento della stagione con le freccette sarà il 16 e 17 novembre quando a Riccione si svolgeranno le Finali nazionali del Campionato italiano di Freccette a squadre. L’evento, che porterà in città oltre 300 giocatori, è uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di questo sport in Italia. Una due giorni di puro agonismo tra le migliori squadre qualificate di tutta Italia per conquistare l'ambito titolo italiano.

Dal 2025 anche il Campionato italiano individuale e doppio maschile, femminile e Under 18

A partire dal 2025, oltre a questi due eventi, a Riccione si svolgerà anche il Campionato italiano di Freccette individuale e doppio, maschile, femminile e Under 18. E il Playhall di Riccione diventerà la casa delle freccette italiane ospitando i tre eventi più importanti dell’intero calendario nazionale.

Riccione diventa la città del gioco delle freccette: Promhotels si occuperà dei servizi logistici e dell’ospitalità

L’accordo tra la Federazione Italiana Gioco Freccette (F.I.G.F.) e Comune di Riccione, grazie alla collaborazione di Promhotels Riccione che si occuperà dei servizi logistici e dell’ospitalità, si inserisce perfettamente nella ricca programmazione sportiva della città, che si conferma una destinazione ideale per gli sportivi, i tifosi e gli appassionati.

“Siamo molto orgogliosi di ospitare per la prima volta a Riccione gli appuntamenti sportivi della Federazione Italiana Gioco Freccette di così alto livello nazionale e internazionale e di avere avviato questa collaborazione che andrà avanti nei prossimi anni - dichiara l’assessore allo Sport, Simone Imola - Siamo felici di fare conoscere la nostra città ad una realtà nuova come quella delle freccette e di accogliere gli sportivi, le famiglie al seguito e gli appassionati che potranno godersi tutto quello che Riccione sa offrire”.

La Federazione Italiana Gioco Freccette

La F.I.G.F.-Federazione Italiana Gioco Freccette, nata nel 1984, è l'unica federazione italiana riconosciuta dalla World Darts Federation, la federazione mondiale di freccette. La World Darts Federation è membro di Aism e riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale. Le “darts” sono già sport professionistico in diverse parti del mondo e negli ultimi anni hanno conosciuto una crescita esponenziale anche in Italia.

“La collaborazione tra F.I.G.F. e il Comune di Riccione rappresenta un passo importante per lo sviluppo del gioco delle freccette in Italia - dichiara il segretario nazionale della Federazione, Gianfranco Ficetola - Un connubio che promette grandi soddisfazioni e che contribuirà a far crescere la popolarità di questo sport a livello nazionale e internazionale e a rendere la città ancor più un punto di riferimento per tutte le tipologie di sport”.