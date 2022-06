Dopo il casting con 100 aspiranti pornoattori, va in onda il festival dell'Eros guidato da un dream team

Conto alla rovescia per il casting a luci rosse che si terrà il 25 giugno prossimo al Tempio di Saludecio (Rimini), il club privato che è un punto di riferimento per gli amanti dello scambio di coppia e della trasgressione. In occasione della grande festa che per tutta la giornata di sabato animerà il Tempio, gli aspiranti divi dell'hard, donne e uomini, avranno la possibilità di prendere parte ad un provino e di diventare le star del prossimo film della celebre Alessia Rubini. A supervisionare e valutare le performance degli attori in erba sarà una vera e propria guess star: Max Bellocchio, il regista italiano di film per soli adulti più premiato nel mondo. Sarà proprio lui a dirigere l'iniziativa e a scegliere i candidati o le candidate che entreranno a far parte del cast di una pellicola che verrà girata proprio al Tempio di Saludecio. Nel frattempo sono già centinaia le candidature (arrivate da ogni parte d'Italia e persino dall'estero) di donne e uomini pronti a mettersi alla prova nel mondo dell'adult entertainment, giocandosi una chance davvero preziosa.

Sabato 25 giugno l'elegante struttura immersa nelle verdi colline della Valconca soffierà sulle sue prime sette candeline, e per questo ha deciso di organizzare una festa in grande stile. Per un'intera giornata Il Tempio ospiterà infatti il primo e unico Festival dell'eros della provincia di Rimini: un vero e proprio luna park per soli adulti per scoprire il piacere nelle sue mille forme. “Exxotica 2022” è il titolo dell'appuntamento a luci rosse che vedrà sbarcare in Romagna un dream team composto dalle più grandi stelle del mondo dell'adult entertainment: Amandha Fox, Alessia Rubini, Marikah Bentley, Natally Mur, Naomi Bell, Lolita Ruiz, Ale Prince.

Per la prima volta in Italia i magnifici sette dell'erotismo italiano saranno riuniti in un'unica location, quella del Tempio, con le sue lussuose camere, le salette a tema, la grande piscina esterna e la zona benessere. Dopo aver fatto il loro ingresso trionfale a bordo di una sfarzosa limousine, gli ospiti daranno ufficialmente il via ai festeggiamenti, animando la serata con le loro performance. Uno spettacolo che accenderà le fantasie (anche quelle inconfessabili) delle coppie e dei single ma anche degli amanti del mondo Bdsm, lesbo, gay e trans. I partecipanti all'evento avranno inoltre un'occasione unica: quella di essere selezionati dallo staff di “Exxotica 2022” per diventare i protagonisti del prossimo film della panterona romana Alessia Rubini, che verrà girato proprio a Saludecio. Il provino sarà aperto sia agli aspiranti pornoattori che alle aspiranti pornoattrici. Ciliegina sulla torta: la presentazione del calendario 2022 della venere polacca Amandha Fox, che ha anche uno scopo benefico, ovvero sensibilizzare la politica nazionale e quella della Regione Puglia a non abbandonare gli agricoltori pugliesi colpiti dal contagio della Xylella. Per accedere alla struttura, partecipare alle serate e alle diverse attività è necessario diventare soci e sottoscrivere l’apposita tessera. In vista del Festival del 25 giugno, in Valconca si prevedono arrivi da ogni zona d'Italia: per questo motivo sono state attivate apposite convenzione con le strutture ricettive del circondario.