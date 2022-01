La proposta di Fabio Vergoni: "Anche i cani hanno diritto alla mutua per le spese sanitarie"

"Credo sia arrivata l’ora di istituire una specie di mutua anche per gli animali, un aiuto per tutte le spese che riguardano il suo benessere quindi sanitarie, alimentari, di cura del corpo o di riabilitazione". E' l'idea di Fabio Vergoni, responsabile dipartimento ambiente di Fratelli d'Italia Rimini. Sul temma delle adozioni degli animali prosegue: "Se si vuole veramente favorire le adozioni e combattere il randagismo si deve fare informazione, formazione e investire sul cane non su chi lo adotta".

"Sarà questa la direzione verso cui intendo muovermi, integrandola con nuove proposte legislative, volte ad una più adeguata tutela del cane e degli animali in generale" prosegue il rappresentante di Fratelli d'Italia. Che aggiunge: "Sono sempre stato un fautore dell’adozione responsabile quella dove, chi decide di prendere un cane, sia realmente consapevole dell’impegno che si assume. Questo significa che, oltre a desiderarlo, si deve prima valutare se si hanno a disposizione le risorse per adottarlo, intendo quelle di tempo per portarlo fuori, di spazio in casa per poterlo gestire, economiche per le spese veterinarie, il mangiare, i giochi".