Il rapper riccionese Random conquista il palco di "Maxibon Music Wave", per un'estate da far girare la testa

“Per me è la prima volta in assoluto sul palco di Aquafan, ma in questo parco ci vengo sempre in estate quando sono nella mia Riccione”. Con queste parole, il rapper e cantante riccionese Random (pseudonimo di Emanuele Caso) nella giornata di martedì 15 agosto ha conquistato con le proprie abilità musicali il palcoscenico della Piscina Onde di Aquafan.

In occasione del Festival "Maxibon Music Wave", l'artista ha raggiunto il parco acquatico in compagnia del piccolo corista Lucas, figlio del Dj Ulio (stretto collaboratore da qualche anno con Random) e condividendo con gli ospiti nazionali ed internazionali di Aquafan, i brani che hanno segnato la propria carriera per uno spettacolo senza precedenti. Da Rossetto a Chiasso, fino alla più recente hit E la testa Gira/Devastante.