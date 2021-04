Mirca Secret, l'influencer romagnola che conquista followers con sorrisi e semplicità

Con oltre 84mila followers ha conquistato il regno di instagram con la sua semplicità, la bellezza genuina e curve da capogiro.

Lei è Mirca Screti - all’anagrafe “Mirca Secret” - oggi una delle più note instagrammer romagnole (#mircamusic).

Di origini bolognesi, da tre anni vive a Riccione, “Mirca Secret” è conosciuta nel mondo della notte soprattutto come deejay e come protagonista di alcuni progetti discografici innovativi: “L’ultima serata l’ho fatta a febbraio 2020 in Calabria - ricorda - poi il Covid ci ha messo lo zampino e allora nei mesi della quarantena mi sono concentrata su altro. Corsi di marketing, lezioni di photoshop, focus sul mondo dei social, insomma ho deciso di imprenditorializzare la mia passione e oggi, per fortuna, quello che guadagno mi basta per vivere dignitosamente”.

E così, dividendosi tra il lavoro di fotomodella e di influencer, Mirca è diventata una delle blogger più amate di instagram: “Un altro dei segreti - confessa - è probabilmente la mia indole sempre sorridente che, in tempi di grigiore e di privazioni, non guasta mai. Spesso i seguaci mi fanno i complimenti per la mia solarità e per il mio carattere sempre gioviale ed effervescente. E, in effetti, a me piace regalare momenti di leggerezza e di buon umore. Ci tengo alla mia femminilità, ma l’immagine algida e seduttiva della ‘femme-fatal’ sinceramente non mi appartiene”.

Grazie ai doni generosi di “madre natura” ha conquistato i suoi followers, ma a contraddistinguerla è soprattutto la limpida genuinità dello sguardo, un’immagine un po’ controcorrente rispetto alle influencer patinate tutte “filtri e ritocchi” che dominano la rete: “Sui social non mi sono costruita alcun personaggio - dice - nelle foto interpreto semplicemente me stessa. Nei feed sono più ‘tirata’ ed un buffetto di cipria sul naso non manca mai, ma nelle storie racconto la mia quotidianità e non ho alcun timore a mostrarmi struccata quando faccio i miei balletti con il pigiama o quando sbrigo le faccende domestiche in tuta. Il segreto della mia credibilità, credo, sia proprio questo: l’autenticità del mio profilo che racconta, senza alcuna contraffazione, la quotidianità di una ragazza come tante. Con le occhiaie, i brufoli ed il concio nei capelli”.



Animalista convinta (“spesso vado a portare il cibo alle colonie feline di Riccione”), grande appassionata di sport (“dallo scorso anno ho completato il percorso di studi per diventare personal trainer”) e seguace accanita delle discipline olistiche e spirituali, Mirca è una delle single più corteggiate del web: “Le avance sui social? Sono tante ed assortite - ammette - e, sinceramente, non ci vedo nulla di strano. Negli ultimi tempi, del resto, le occasioni di socializzazione si sono ridotte drasticamente e dunque non c’è nulla di male nel conoscersi attraverso instagram. Una mia storia importante è partita proprio con un like e sono sempre di più le coppie che oggi si conoscono e poi si amano sui social. Io sono prudente ma non prevenuta e dunque il mio futuro fidanzato, chissà, potrebbe anche essere nascosto tra i miei follower”.

E in una Riviera che, piano piano, si risveglia, Mirca Secret sarà la guest-star della prossima diretta social di “Show Now”, il nuovo format del martedì sera realizzato dal brand di moda Olé Artist (appuntamento il 20 aprile alle ore 21 sul profilo instagram @oleartist.official). Mirca, intervistata dalla conduttrice Vittoria Greco, parlerà di “Essere credibili sui social”, “Quando l’influencer inizia a guadagnare”, “rapporto fra brand e azienda” e molto altro.