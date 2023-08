Parco tematico da tutto esaurito: ospiti le "miliardarie" sorelle e stelle del web Ludovica e Arianna

Il parco tematico Oltremare deve essere piaciuto proprio ad Aurora e Ludovica, le due sorelline veronesi (di 13 e 6 anni) dalle visualizzazioni miliardarie che nella giornata di domenica 20 agosto hanno fatto il pieno di fan al Family Experience Park di Riccione.

Centinaia di famiglie da tutta Italia erano già in coda alle 8:30, per assicurarsi un posto nella Laguna di Ulisse, dove Aurora e Ludovica hanno rivisto tutti gli amici tursiopi e hanno persino tentato di parlare il "Delfinese", come hanno scherzosamente definito il fischio-firma, cioè il fischio identificativo che ciascun esemplare emette per distinguersi. Le due sorelline si sono esibite davanti a una tribuna pienissima, e hanno scoperto tante curiosità e aspetti importanti della vita e della biologia dei delfini.

Pieno da tutto esaurito anche all’Oltremare Theatre, dove si è svolto il meet&greet con le due giovani star del web che hanno incontrato i piccoli fan tra sorrisi, abbracci e coccole. “Ciao Oltremare, è stato magnifico!” sono state le parole di Aurora, la maggiore.

A seguire, al fitto calendario di eventi per famiglie del parco riccionese manca un appuntamento, quello con i Dinsieme: Erick e Dominick tornano domenica 27 agosto, per la gioia dei loro grandi (e soprattutto piccoli) fan.

Sulla collina di Riccione, martedì 22 agosto, l’attesa è tutta per l’ultima tappa del festival Maxibon Music Wave con Matteo Romano. Il cantautore dopo l'esperienza nell'anno 2022 sul palcoscenico di Aquafan, ha deciso di tornare con le sue più belle hit, alle ore 14:30 sul palco della Piscina Onde. In meno di tre anni l'artista ha ottenuto doppi dischi di platino per “Concedimi”, partecipato con successo al Festival di Sanremo con “Virale” e pubblicato altri singoli di grande successo come “Apatico”, "Tramontana", "Tremo" e il più recente successo “Tulipani blu” (sbarcato il 5 maggio su tutte le piattaforme, in collaborazione con Luigi Strangis).

Gli eventi all’Aquafan continuano nel pomeriggio di venerdì 25 agosto (ore 14:30) con Rudy Zerbi che torna ospite della maxi onda Monkey Wave in Piscina Onde, insieme al corpo di ballo del parco e allo showman Franky, dj resident di Aquafan.