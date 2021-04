PART di Rimini lancia pillole video e podcast di artisti che raccontano le opere

"Una voce a PART", gli artisti entrate a far parte della Collezione San Patrignano ed esposte al PART

Sei pillole video e sei podcast dove gli artisti raccontano in prima persona le proprie opere sono entrate a far parte della Collezione San Patrignano ed esposte al PART. Una serie di video e podcast realizzati da PART Palazzi dell’Arte Rimini dal titolo “Una voce a PART” che saranno pubblicati sul sito web www.palazziarterimini.it. Inoltre i podcast saranno caricati sulla pagina Spotify di PART, mentre i brevi video saranno visibili sul canale YouTube.

La serie è pensata come una narrazione a episodi a cadenza settimanale, ciascuno dei quali dedicato a un artista/opera. Protagonisti del ciclo sono: Roberto Coda Zabetta, Flavio Favelli, Alberto Garutti, Emilio Isgrò, Claudia Losi, Elisa Sighicelli.

I singoli podcast, della durata di circa 6/7 minuti ciascuno, introdurranno il visitatore nelle sale dei medievali palazzi del Podestà e dell’Arengo, dove ha trovato casa l’eclettica e contemporanea Collezione San Patrignano e offrono la possibilità di incontrare virtualmente gli artisti. Ogni episodio è modellato sulla durata dell’esperienza di visione reale di chi voglia approfondire la conoscenza di un’opera.

Le pillole video, invece, saranno l’occasione per poter vedere l’opera nella sua interezza, con immagini di dettaglio insieme al contesto in cui è esposta e con l’accompagnamento eventuale di materiali di archivio.

Una voce a PART è un progetto di PCM Studio Milano, realizzato da ArtAround con la direzione artistica di Cristiana Campanini. Il progetto è cofinanziato dal Fondo Europeo di sviluppo regionale, nell’ambito del Laboratorio Aperto “Rimini Tiberio” POR FESR Regione Emilia-Romagna 2014-2020.

A inaugurare Una voce a PART è l’artista Emilio Isgrò, con il racconto di come è nata l’opera Le Tavole della Legge ovvero la Bibbia di vetro (1994), grande scultura da lui stesso donata alla Collezione San Patrignano già disponibile su Spotify.



PART ha aperto al pubblico lo scorso 24 settembre 2020, dopo un progetto di riqualificazione e ridestinazione funzionale dei Palazzi del Podestà e dell’Arengo a cura dello Studio AR.CH.IT guidato da Luca Cipelletti, reso possibile da un intenso lavoro sinergico tra Comune di Rimini, Regione Emilia Romagna e Fondazione San Patrignano.



All’interno di questo suggestivo contesto si trova la Collezione della Fondazione San Patrignano, raccolta di opere di affermati artisti contemporanei italiani e internazionali in costante espansione, avviata nel 2017 con il coordinamento curatoriale di Clarice Pecori Giraldi.



L’apertura al pubblico della Collezione San Patrignano nelle splendide sale del PART rappresenta la consacrazione di un sistema virtuoso tra pubblico e privato sociale in grado di apportare benefici all’individuo, alla città, al territorio e quindi alla collettività tutta.