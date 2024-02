Puppy Yoga: la nuova tendenza wellness arriva in Riviera, subito sold out gli eventi con i cuccioli

“Lo Yoga è l’adeguata espressione e il metodo pienamente adatto a fondere insieme corpo e spirito fino a farne un’unità difficilmente contestabile". Così, recitava il filosofo svizzero Carl Gustav Jung in merito all'antica pratica spirituale e meditativa indiana, capace attraverso un susseguirsi di asana (posizioni) di apportare numerosi benefici a corpo e mente. Quale migliore disciplina perciò per ritagliarsi e concedersi del tempo lontani dalla freneticità e caoticità della routine, dalla quale potremmo ricavarne maggiore vantaggio e giovamento se associata all'interazione con simpatici cuccioli di cane.

Il "Puppy Yoga", il wellness concept statunitense che da qualche tempo sta impazzando e travolgendo selezionati centri sportivi e strutture ricettive dislocati sull'intera Penisola, consiste nella coniugazione dello yoga all'interazione con cuccioli di cane al fine di ottenere una maggiore mobilità articolare, flessibilità e forza, riducendo al tempo stesso stati d'ansia e stress tramite la liberazione di endorfine (ormoni del benessere) attraverso il coinvolgimento degli "scodinzolanti partecipanti". Ma non è tutto, poichè anche per i pet (provenienti da allevamenti selezionati) queste "esperienze" sono in grado di apportare numerosi benefici. Infatti, possono essere un valido sostegno per lo sviluppo psicologico di Fido, ma anche uno strumento di insegnamento, inserimento e adattamento a contesti a loro finora estranei ed infine un'occasione di socializzazione con gli "amici umani".

Nella mattinata di domenica, 25 febbraio, anche la realtà di Bellaria Igea-Marina è stata travolta dalla "curiosa" pratica wellness, sulla quale hanno scommesso mesi fa Miriam Zonarelli (18 anni) e Francesco Di Turi (19 anni), due giovani studenti di Bologna, portando in città la "scodinzolante" esperienza.

"Siamo stati i primi in Italia ad avere introdotto questa tipologia di disciplina. L'avventura 'Puppy Yoga' - afferma Francesco - intrapresa in maniera goliardica nel 2023 a Bologna, era totalmente estranea al contesto sociale e urbano della città; inizialmente, infatti, vi avevano preso parte soltanto alcuni amici e conoscenti, così da poterne monitorare il riscontro".

Sin dagli esordi, in maniera totalmente inaspettata, l'iniziativa "a 4 zampe" è stata accolta con grande curiosità ed entusiasmo da parte dei partecipanti, riscuotendo un gradimento e consenso tale (anche social) da rendere gli eventi successivi sold-out in poche ore e "solleticando" sempre più nei giovani l'ambizione di rendere "itinerante" questa declinazione di wellness. Nei mesi successivi, oltre alla realtà di Bologna se ne aggiunsero tante altre come Genova, Verona, Parma, Firenze e Napoli. E infine, spingendosi fino al contesto marittimo di una struttura ricettiva (pet friendly) di Bellaria Igea-Marina, "protagonista" nell'estate 2023 di un popolare programma televisivo incentrato attorno alla competizione tra strutture alberghiere.

Le sessoni di Puppy Yoga (accessibili a chiunque, indipendentemente dalla propria preparazione fisica) della durata di 60 minuti, sono strutturate e suddivise in 30 minuti di esercizi incentrati attorno alla pratica dello yoga con la supervisione di un insegnante qualificato e i restanti 30 minuti rivolti all'interazione con i pet. In questo secondo momento, vengono eseguiti esercizi di rilassamento e respirazione durante i quali ai partecipanti è permesso di interagire con i pelosetti (per l'occasione, cuccioli di Golden Retriever di 2 mesi) "sguinzagliati" all'interno della stanza mentre scodinzolano quà e là tra un tappetino e l'altro.

Ciascuna sessione è strutturata in maniera tale da garantire prima d'ogni altra cosa il benessere dei pelosetti; infatti il numero dei cagnolini oltre che dalla disponibilità numerica da parte dell'allevamento (proveniente per l'evento di Bellaria dalla provincia di Ferrara), è rapportato anche al numero dei "partecipanti umani" e dalla capienza dello spazio messo a disposizione dalla struttura ospitante.

Tra le iniziative svolte finora, Miriam ricorda in maniera particolare una "vicenda" svoltasi a Verona, di una ragazza affetta da cinofobia (paura dei cani) che aveva partecipato all'iniziativa nel tentativo di sconfiggere il proprio "invalidante" timore. "Alla vista dei cagnolini, la giovane era scoppiata in lacrime al punto da non riuscire nemmeno ad avvicinarsi ai cagnolini, ma attraverso la vicinanza e il sostegno degli allevatori presenti, a fine sessione uno dei cuccioli si è persino addormentato sulle sue gambe." E ancora, Miriam ricorda con "emozione e orgoglio" la partecipazione anche di due giovani ragazze sottoposte a chemioterapia che al termine dell'esperienza, hanno manifestato pubblicamente il proprio apprezzamento in merito all'iniziativa, attraverso un post su Facebook particolarmente toccante.

Una vera e propria pet therapy praticata al di fuori delle mura ospedaliere e accessibile a chiunque. "Siamo contenti di regalare situazioni ed emozioni di questo genere", confida Miriam.

Il desiderio dei giovani rimane quello di estendere e coinvolgere in una simile iniziativa anche i cani presenti all'interno dei canili. "Ci siamo più volte informati in merito, ma i cani dei canili essendo di 'proprietà del Comune' non posso uscire al di fuori della struttura, pertanto è impossibile attualmente farlo" afferma Francesco. Miriam prosegue: "In questa maniera si potrebbe trovare più facilmente una famiglia ai cani, infatti avevamo tentanto di coinvolgere i canili per questa ragione, ma a causa della burocrazia senza alcun successo. Speriamo che in futuro qualcosa possa cambiare".