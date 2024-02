Raviole romagnole: i dolci ravioli di pasta frolla tipici del Carnevale

Farina, uova, zucchero e pochi altri semplici ingredienti, per originare una tra le pietanze "golose" della tradizione dolciaria italiana (ma soprattutto romagnola) servita in tavola durante il periodo di Carnevale. Le raviole romagnole, consistono in ravioli dolci realizzati con pasta frolla, ripieni di marmellata e dalla forma a mezzaluna (richiamano, infatti, i tradizionali ravioli di pasta fresca), la cui cottura avviene rigorosamente in forno.

Una variante dolce e pertanto più “frivola” a tal punto da meritare la declinazione al femminile. La semplice preparazione e farcitura sono un "indizio" circa le antiche ed umili origini di questi dolcetti farciti, un tempo realizzati in occasione delle feste della semina, quando in campagna si era soliti celebrare la fine della stagione invernale e dare così il benvenuto alla primavera.

Le raviole, secondo tradizione, si consumano come fine pasto, imbevute nel vino rosso ma sono ottime anche da gustare da sole per una pausa golosa ed altrettanto appetitosa.

Dunque, mattarello in pungo e tutti pronti a realizzare i golosi dolcetti carnevaleschi.

Ingredienti

250 gr di farina

125 gr di burro

60 gr di zucchero

1 uovo

1 cucchiaino da tè di lievito vanigliato

profumo di scorza di limone

un pizzico di sale

marmellata di albicocche

Preparazione

In un robot da cucina con le lame unite la farina, lo zucchero, il burro, il lievito e il pizzico di sale. Fate girare velocemente fino ad ottenere un composto omogeneo, aggiungete ora l’uovo e la scorza di limone e fate girare fino ad ottenere un palla di impasto. Formate un panetto che farete riposare 30 minuti in frigorifero avvolto nella pellicola trasparente.

Trascorso il tempo di riposo, stendete la pasta frolla con il mattarello fino ad ottenere una sfoglia spessa mezzo centimetro.

Con un coppapasta circolare ritagliate tanti cerchi. Disponete su una metà del cerchio la marmellata e poi richiudete i panzerotti su se stessi pressando con le dita i bordi in maniera tale da sigillarli bene. Disponeteli su una teglia foderata di carta da forno e cuocete a 180° in forno preriscaldato per 25 minuti.