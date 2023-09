A Riccione si elegge Miss Mamma Italiana Evergreen

Nell’area eventi dell’Hotel Union di Riccione fino a domenica si svolgono le Fasi Finali di “Miss Mamma Italiana EVERGREEN 2023”.

“Miss Mamma Italiana” è una produzione esclusiva Te.Ma Spettacoli, è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, l’intento non è quello di premiare solo la bellezza, ma valorizzare la figura della mamma, come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.

Il concorso si è suddiviso in tre categorie: “Miss Mamma Italiana” per le mamme dai 25 ai 45 anni (la Finale si è tenuta lo scorso 10 settembre ed ha visto vincitrice la 29enne veronese Giusy Raito); “Miss Mamma Italiana GOLD” per le mamme dai 46 ai 55 anni (la Finale si è tenuta lo scorso mese di luglio ed ha visto vincitrice la 46enne padovana Elisabetta Esposito) e “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” per le mamme con più di 56 anni.

Queste le mamme in gara per contendersi il titolo di “Miss Mamma Italiana EVERGREEN 2023”: