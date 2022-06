5 Ricette di Paste fredde facili per l’estate

Colorata, fresca, gustosa la pasta fredda o Insalata di Pasta è il classico primo piatto freddo ideale per la stagione estiva. Pasta corta, lunga o arricciata mescolata con condimenti freschi e gustosi come tonno, gamberetti, olive, pomodoro, verdure, salumi, formaggi, sono sfiziose e di gusti diversi perfette per bambini e tutta la famiglia; ideali da preparare in anticipo e portare in spiaggia, ottima anche per apericena, buffet, feste o per un pic nic.

La pasta fredda è molto facile e veloce da preparare.

Ecco 3 semplici ricette da provare.

Ricetta Pasta fredda

Quantità per 2 persone

per la base:

180 gr di pasta corta di semola di grano duro o integrale

3 cucchiai di olio extravergine

mix di basilico, timo, menta fresco

condimento classico alla mediterranea:

150 gr di pomodorini ciliegina tagliati a metà o a pezzettini

2 cucchiai di olio extravergine

50 gr di olive nere oppure verdi snocciolate o da snocciolare

100 gr di mozzarelline oppure mozzarella grande, tagliata a cubetti oppure feta o formaggio che preferite

sale

basilico

condimento vegetariano:

1 peperone rosso

1 peperone giallo

2 zucchine arrostite su griglia

1 melanzana arrostita su griglia

1 cucchiaio di olio extravergine

sale

pepe

origano fresco oppure secco

basilico

con gamberetti:

150 gr di gamberi rosa oppure gamberetti cotti a vapore e sgusciati

200 gr di pomodorini ciliegina oppure pachino tagliati a metà o pezzetti

1 cucchiaio di olio extravergine

prezzemolo fresco

sale

pepe

buccia grattugiata di limone

con bresaola o salumi:

200 gr di bresaola oppure prosciutto cotto o salume a scleta tagliati a striscioline o a pezzettini

1 pugno di rucola

1 carota

30 gr di grana padano in scaglie

1 cucchiaio di semi di zucca oppure semi oleosi che preferite

sale

tonno e mais:

250 gr di tonno sott’olio sgocciolato

50 gr di mais

100 gr di pomodorini ciliegino (facoltativi) tagliati a metà o a pezzettini

1 cucchiaio di olio extravergine

sale

basilico

Procedimento

Per prima cosa scegli la ricetta che preferisci e prepara i condimenti mescolando gli ingredienti tutti insieme in una ciotola lasciandoli 10 minuti in marinatura, dopodichè metti il condimento in frigo per 30 minuti circa.

Nel frattempo prepara la pasta, quindi prendi una pentola capiente con acqua e sale e mettetela sul fuoco.

Cuoci la pasta molto molto al dente, deve risultare leggermente dura.

Nel frattempo che cuoce la pasta, trita con un coltello le erbe aromatiche molto finemente, mescola con olio, in modo da ottenere un composto profumato.

Una volta terminato il tempo di cottura, scola la pasta al dente e passala sotto l’acqua fredda così da bloccare la cottura e mantenere la pasta dura al punto giusto.

Ora metti la pasta nella ciotola dell’olio ed erbe aromatiche e mescola con un cucchiaio, finchè la pasta non si raffredda.

Una volta raffreddata, aggiungi il gustoso condimento che hai scelto.

Ecco pronta la Pasta fredda da gustare!