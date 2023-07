Saldi estivi: quando iniziano e come tenersi lontani da sgraditi imbrogli

Conto alla rovescia per "l'occasione estiva" più attesa dagli appassionati dello shopping, e non solo: il mese di "luglio" fa rima con "saldi", che quest'anno "taglierà il nastro" il 6 luglio. Sessanta giorni dedicati agli acquisti, sia fisici che on line, con promozioni e sconti per acquisti vantaggiosi ma aihmè non esenti da sgraditi imbrogli.

Il Codacons, come ad ogni inizio stagione di saldi, mette in guardia i consumatori da possibili fregature, diffondendo a tal riguardo preziosi consigli e suggerimenti, attraverso i quali fare acquisti in sicurezza. Inoltre, a partire da quest'anno entrano in vigore alcune nuove misure sugli sconti di fine stagione previste dal decreto legislativo, approvato lo scorso 7 marzo, che attua nell'ordinamento italiano la direttiva Ue 2019/2161. Lo ricorda il Codacons, che spiega come le nuove disposizioni abbiano modificato la normativa sugli sconti, "imponendo regole più rigide sulla trasparenza dei prezzi e sulle vendite presso i siti di e-commerce, prevedendo inoltre sanzioni più pesanti in caso di pratiche commerciali scorrette".

La principale novità riguarda gli "sconti farlocchi" ossia la pratica di alzare il prezzo di un prodotto prima di applicare la percentuale di sconto durante i saldi, spiega il Codacons. La nuova normativa prevede infatti l'obbligo per i negozianti di indicare chiaramente, oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale, anche il prezzo più basso (e non più il prezzo di listino) applicato nei 30 giorni precedenti. Quindi quando gli sconti divengono via via più alti, come accade durante i saldi, il prezzo precedente da indicare è quello riferito ai 30 giorni antecedenti l'avvio dei saldi. I commercianti che non si atterranno a tale nuova regola, rischiano la multa da 516 a 3.098€. La novità vale non solo per i negozi fisici, ma anche per le vendite sul web e alle piattaforme di e-commerce.