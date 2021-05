Stabilimenti balneari, quali sono le migliori spiagge del riminese

Dal bar-ristorante alla doccia, dall’animazione per i bambini fino al wifi gratuito, senza trascurare la tariffa giornaliera (ma anche per una settimana o per un mese intero): gli utenti di Tripadvisor sembrano non avere dubbi nell’incoronare il Bagno Tiki 26 a Rimini.

Negli ultimi anni, complice anche la pandemia dovuta al Covid 19, i clienti sono diventati più esigenti e gli stabilimenti balneari hanno dovuto rinnovarsi e in alcuni casi reinventarsi. Infatti, non basta più offrire al cliente un lettino ed un ombrellone, qualche bibita e gelato e la simpatia del classico bagnino romagnolo. Oggi bisogna saper offrire servizi sempre più evoluti, dalla ristorazione, all'animazione per i bambini, dalla musica agli aperitivi, dall'attenzione all'ambiente al benessere.

E i riminesi non si fanno certo trovare impreparati tanto che i turisti, e non solo, possono trovare la spiaggia ideale: da quella libera a quella super attrezzata a quella tranquilla e rilassante. Ma quali sono i migliori stabilimenti balneari nel riminese? Abbiamo fatto rispondere agli utenti di Tripadvisor prendendo i primi dieci stabilimenti balneari di Rimini. Uno dei criteri di valutazione maggiormente utilizzato dai clienti che hanno scritto le recensioni sul sito è la cordialità e preparazione dei gestori e del personale.

1. In prima posizione come già anticipato troviamo il Bagno Tiki 26 sul Lungomare C. Tintori, 30/A (Rimini).

Il Bagno 26 nasce nell’estate 1987 da un’idea dei cugini Pagliarani, Fabrizio e Gabriele, e dall’aiuto dei loro genitori. I cugini Pagliarani hanno voluto istituire uno stabilimento che vada oltre i servizi tradizionali di noleggio lettini e ombrelloni, con proposte diverse e mirate ad ogni clientela. Una spiaggia dove ci si può sfidare in uno dei tanti campi da volley o rilassare nelle esclusive vasche idromassaggio. Non manca una zona dedicata agli amici quattro zampe e un incantevole ristorante sul mare Rimini.

2. In seconda posizione troviamo Libra, in Via Lungomare Di Vittorio 8B (Rimini). Libra è un collettivo nato a Rimini dall'unione di quattro stabilimenti balneari (dal 63 al 65), con l'intento di offrire maggiore attenzione verso il cliente e racchiudere in sè le più differenti esigenze

3. Le spiagge in via delle officine 24 (Rimini) conquistano il terzo posto.

Dall'unione di 14 stabilimenti balneari nasce il network Le Spiagge #Rimini. Un sogno che realizza a Rimini un nuovo modo di concepire la sua tradizione turistica per eccellenza: la spiaggia. Le Spiagge sono un unico grande villaggio vacanze per realizzare tutti i desideri di chi ama e vuole trascorrere le sue giornate al mare.

4. Al quarto posto troviamo il Bagno 81 No Problem che si trova sul Lungomare Giuseppe Di Vittorio 28 (Rimini)

È la spiaggia per chi desidera un'oasi di relax e non solo. È lo stabilimento balneare ideale per la famiglia con bambini e ragazzi e per chi ricerca benessere, sport e forma fisica. E se si viene in spiaggia con il cane, no problem! Lo stabilimento accanto (Rimini Dog no problem presso il Bagno 82), è interamente dedicato a chi vuole andare in vacanza con il proprio cane di qualsiasi taglia.

5. Bagno 124 Mario e Luca in Viale Regina Margherita 58 (Rimini) si piazza al quinto posto.

Anche qui è possibile rilassarsi e coccolarsi nelle vasche idromassaggio o divertirsi giocando a ping pong oppure a biliardo. Apprezzata molto la cortesia del personale

6. Al sesto posto troviamo il Bagno Ricci che si trova sul Lungomare Spadazzi zona 142/143

Un “bagno” con 530 ombrelloni, 1400 lettini e una spiaggia infinita di sabbia finissima con campi sportivi, giochi per i bambini, gazebo in paglia e passerelle in legno che ti accompagnano fino al mare. In qualsiasi momento, qui la tua giornata diventa speciale, grazie alle tante esperienza che puoi vivere.?

7. Marina di Viserbella 48-49 conquista il settimo posto.

Qui si possono trovare tanti servizi: palestra, animazione, massaggi shatzu, tavolo da scacchi e dama, mini basket, biliardino, beach volley, calcetto. E ancora zona relax, tavolo da ping pong e molto altro. Una spiaggia da vivere e dove rilassarsi e divertirsi.

8. All'ottavo posto si piazza il Bagno Umberto 64 via San Salvador 65 (Torre Pedrera).

Apprezzata per il personale simpatico e cordiale e per la pulizia e l’ordine, qui è possibile trovare campi da calcio, da pallavolo e calcio tennis. Inoltre c’è la disponibilità di prendere in prestito palloni o materassini.

9. Il Bagno Egisto 38 in Via Dati n. 113/H 47922 (Viserba di Rimini) lo troviamo al nono posto.

Il bagno è pronto per l’estate 2021 con una spiaggia ancora più Cool ed Elegante. I bagnini sono pronti ad accogliere i clienti in Piena Sicurezza con ampi spazi tra gli ombrelloni e gel e prodotti igienizzanti come stabilito dai protocolli di legge

10. Infine sul Lungomare Vittorio, 30a a Rimini troviamo il Bagno 84 Graziano. Spiaggia apprezzata per la pulizia, i gel igienizzante mani lungo la passerella, le sdraio ben distanziate l'una dall'altra, offre spazi per i cani, l’area giochi per i più piccoli e il ping pong per i più grandi.