Un riminese conquista la fascia nazionale di "Mister Italia Fitness"

Ritorno da Pescara con fascia in valigia per il 21enne di San Clemente Sasha Morganti approdato alla finalissima nazionale di Mister Italia 2021, che si è tenuta scorso sabato con la guida del patron Claudio Marastoni.

Morganti non ha conquistato lo scettro più ambito (il titolo di “Mister Italia 2021” è infatti andato allo statuario postino siciliano Joseph Lantillo), ma per l’impiegato di San Clemente c’è comunque la soddisfazione di essere arrivato tra i nove ragazzi più belli della Penisola, al termine di una selezione che ha visto dapprima scremarsi da 90 a 38 i pretendenti e poi, successivamente, da 38 a 18 e, infine, da 18 ai 9 che si sono contesi le fasce nazionali. Per Sasha Morganti la fascia di “Mister Italia Fitness 2021”, molto ambita in un concorso che da sempre abbina il mondo dello spettacolo e della moda a quello dello sport. Quella di sabato a Pescara è stata una vera e propria parata di stelle del mondo dello spettacolo italiano con Federico Moccia, Manuela Arcuri, Beppe Convertini, Leo Gassmann, Jo Squillo, Roberta Beta e tanti altri vip.