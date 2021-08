Al Misano World Circuit in centinaia per il moto incontro dedicato a Simoncelli

Si è svolto sabato con ritrovo al Misano World Circuit -Square il moto incontro del Sic58, con l'organizzazione del Moto Club Misano Adriatico, al quale hanno partecipato circa 450 motociclisti per ricordare il decimo anniversario del Sic, in concomitanza del Campionato Italiano Velocità (CIV).

"Con partenza dal circuito, il raduno si è svolto cpn un giro sulle strade del Sic toccando Tavullia, accolti del fan club di Valentino Rossi con la presenza del presidente Flavio Frattesi e di Rino Salucci che hanno distribuito ai partecipanti un presente del fan club VR46, poi a Coriano accolti con un ricco buffet dalle autorità comunali con il sindaco Domenica Spinelli e da Suor Letizia che gestisce la Casa Del Sic che ringraziamo per l'accoglienza".

Prosegue il Moto Club: "Durante tutto il tragitto ci ha onorato della sua presenza il Sindaco di Misano Fabrizio Piccioni che ha partecipato anche alla parata finale in pista. Ringraziamo il managing Director del Misano World Circuit Andrea Albani per l’accoglienza, Kate Fretti della Fondazione Marco Simoncelli per la collaborazione, il fan club Valentino Rossi i sindaci, la Polizia Stradale e i Vigili di Misano per averci scortato e coordinati sulle strade del Sic".