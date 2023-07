Quasi 300 giovani velisti si sfidano per il titolo mondiale, cerimonia d'apertura lungo corso d'Augusto

Con una scenografica cerimonia di inaugurazione, svoltasi interamente nel centro storico, la città di Rimini ha dato il benvenuto ai 289 giovani velisti da 14 Paesi che fino a venerdì prossimo gareggeranno nello spazio acqueo antistante Piazzale Boscovich in occasione degli O’pen Skiff World Championship 2023.

Alle 17 tutti i concorrenti, bandiere alla mano e calzate le rispettive divise, hanno sfilato lungo Corso Augusto, partendo dall’omonimo Arco, dietro alla banda cittadina e alla coreografia dei legionari, voluta dagli organizzatori per sottolineare il legame di Rimini, città fondata dai Romani, e la sua storia di cui anche questo importante evento entra a far parte.

Dopo circa mezz'ora, il corteo è arrivato alla piazza sull'acqua di Ponte Tiberio, dove è avvenuto il taglio del nastro che ha ufficializzato l’inizio della kermesse iridata alla presenza delle massime Autorità Cittadine, Militari e Sportive.

E’ toccato a un ospite d’onore leggendario, come Sir Russell Coutts, salutare i quasi 300 giovani velisti che da domani si sfideranno per il titolo mondiale. Il fuoriclasse neozelandese, oro olimpico e 5 volte vincitore della Coppa America, è a Rimini in veste di allenatore della nazionale giovanile kiwi, in gara con 7 concorrenti. “La vela per voi deve essere prima di tutto divertimento e fonte di apprendimento di valori fondamentali – ha detto Coutts ai ragazzi – E’ un piacere essere qui a Rimini, ringrazio moltissimo il Club Nautico Rimini per l’ottima organizzazione, tutti i nostri ragazzi non vedono l’ora d scendere in acqua e di conoscere il campo di gara riminese. Auguro a tutti voi buon divertimento”.

L’esordio è stato con il botto ma la cerimonia è proseguita con altrettante sorprese. Se il taglio del nastro è stato affidato non alle Autorità ma ai 14 velisti alfieri del circolo organizzatore, Gianfranco Santolini, Presidente del Club Nautico Rimini (CNR), e Guido Sirolli, Presidente della Classe O’pen Skiff, hanno voluto svelare “Arimino”. Questo il nome della colorata mascotte voluta dagli organizzatori per rendere più memorabile e vicino ai giovani questo evento, che rientra fra i più importanti del calendario sportivo nazionale. Arimino nasce dalla matita del noto designer romagnolo Aldo Drudi e raffigura un giovane soldato romano a bordo di un moderno skiff da vela, un filo rosso che collega idealmente il campionato alla cultura, al territorio, al passato ma anche al futuro.

A concludere la suggestiva attivazione sono stati i ballerini di Rimini Dance Company, che hanno approntato uno spettacolo danzante moderno con richiami alle danze folkloristiche, polca e mazurka e agli “sciucaren” della tradizione romagnola.

Da martedì prenderanno il via le gare, che andranno avanti con 2 manche al giorno, su percorsi tecnici, fino a venerdì 21 luglio, giorno della premiazione. I due campi di gara verranno posizionati negli specchi acquei a Nord e a Sud il Porto Canale di Rimini e un villaggio "diffuso" dall'imboccatura del porto alla sede del Club è stato allestito grazie al contributo dei sostenitori, animando la settimana di competizioni anche a terra, nel pre e nel post regata, con varie attività di intrattenimento e servizi.