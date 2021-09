Al via della prima edizione di Misano Bike anche Giovanni Carboni

Il professionista fanese affronterà il percorso come allenamento con il pettorale ospite. Sabato mattina ultima ricognizione sul percorso per i blogger insieme a Davide Cassani. Le strade chiuse al traffico per la manifestazione

Il countdown sta per terminare. La prima edizione della Misano Bike Gran Fondo dei Campioni scatterà domani mattina alle 8.00 con la parata in partenza dal rettilineo di Misano World Circuit e dal via ufficiale appena fuori il circuito. Dal fulcro della Riders’ Land avrà inizio il percorso che toccherà altri luoghi iconici del motorsport come Tavullia, la città di Valentino Rossi, e Coriano, paese dell’indimenticato Marco Simoncelli. Un percorso affascinante anche dal punto di vista naturalistico, con alcune salite che rappresenteranno una novità per i frequentatori delle gran fondo. Sabato mattina sul percorso, insieme ai giornalisti e blogger ospiti a Misano che domani saranno anche in corsa, visita gradita di Davide Cassani, Presidente di APT Servizi e commissario tecnico della nazionale di ciclismo. Un altro nome illustre si è aggiunto nelle ultime ore, quello di Giovanni Carboni. Il ciclista fanese, dato il suo status di professionista, affronterà con il pettorale di ospite i 99 km del percorso per allenarsi in vista dei prossimi appuntamenti, pedalando insieme agli oltre 600 iscritti alla gara. Si allunga, dunque, la lista dei campioni presenti alla Misano Bike, che vedeva già confermata la presenza dell’ex campione del mondo Manuel Poggiali e dei piloti Michele Pirro, Enea Bastianini, Tatsuki Suzuki e Mattia Casadei, affiancati dal cronista di Sky Mauro Sanchini e capitanati dalla testimonial Fabiana Luperini.

LE STRADE CHIUSE AL TRAFFICO

Per consentire il transito della corsa alcune strade saranno chiuse al traffico fino al passaggio dei gruppi più veloci e competitivi. A Misano Adriatico, la partenza vedrà chiusure per pochissimi minuti Via del Carro e la Statale 16 in direzione Cattolica. Nella fase di arrivo a Misano World Circuit, da Coriano, dalle 10.30 alle 12.30 saranno interdette al traffico Via Castellaro, Via San Giovanni, Via Tavoleto (dalla rotonda di La Cella fino a Via Ca’ Rastelli), Via Larga e Via Simoncelli. L’elenco completo delle strade chiuse al traffico è disponibile sul sito www.misanobike.com.