Gli atleti della Scuola Judo di Rimini si mettono in mostra nel torneo di Grisignano di Zocco

Nei giorni scorsi in Grisignano di Zocco, provincia di Vicenza, si è svolto un Trofeo che ha visto coinvolte cinque regioni del Centro Nord tra cui Veneto, Friuli, Marche Toscana ed Emilia Romagna. La Scuola Judo Rimini ha partecipato con cinque atleti Cadetti (under 15 anni) tra cui Tommaso Cilio – 81 Kg, elvis Demilato – 81Kg, Fosco Marzoli – 55 Kg, Laura Betti + 70 Kg e Tommaso Valentini – 90 Kg.

Moltissimi judoka in gara provenienti da varie scuole, hanno creato una cornice competitiva di alto livello, che ha messo a dura prova gli atleti della Scuola Judo Rimini che nonostante ciò, riuscivano a superare i primi turni fermandosi appena sotto il podio, tranne Valentini Tommaso che riusciva a strappare, dopo un combattimento tiratissimo, la finale per il bronzo.

La delegazione di atleti in gara veniva seguita dal Maestro Enrico Nanna, Insegnante tecnico Fijlkam con il grado di cintura nera V° Dan, con un passato da agonista nel gruppo sportivo Fiamme Gialle. Il Maestro Enrico Nanna ha fondato a Rimini la Scuola di Judo da oramai un decennio ed è impegnato a tutto campo, proponendo il Judo quale metodo educativo nelle scuole di ogni ordine e grado e il proprio dojo (luogo dove si pratica il judo), sito nel Palazzetto dello Sport di Rimini in via Flaminia 28. Grande attenzione anche alla disabilità.

"La nostra società - spiega il maestro di judo, Enrico Nanna - è una scuola di nome e di fatto: non soltanto propensione agonistica e sport olimpico, ma anche cultura, consapevolezza dei gesti, dei comportamenti, e maturazione personale". Il calendario agonistico vedrà impegnati nei prossimi mesi gli atleti Esordienti in campionati Regionali mentre si prospetta per la squadra dei judoka agonisti che si è distinta in Veneto una trasferta nella regione Marche.