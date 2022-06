I big del Beach Volley pronti a scendere in campo al Polo est, attese 5.000 presenze sugli spalti

Si è concluso nella giornata di giovedì (23 giugno), il campionato giovanile Under 16, 18 e 20, in scena al Polo Est Village di Bellaria Igea Marina, dal 20 al 23 giugno, trampolino di lancio per la tappa del Campionato Italiano Beach Volley Gold 2022, in programma dal 24 al 26 giugno, nella fantastica arena appositamente costruita sempre al Polo Est Village. Tante coppie in gara, 46 femminili e 31 maschili Under 16, 18 e 20 cedono il passo ai grandi nomi del panorama nazionale.

Lupo e Ranghieri, freschi di mondiali di qualche giorno fa, come Benzi e Bonifazi, Windisch e Dal Corso, ma anche Rossi e Caminati, idoli di casa in quanto nativi di Cesenatico, tra le donne spiccano i nomi di Lantignotti di Cesena e Benazzi, romagnola d’adozione, a cui si aggiungono Menegatti e Gottardi con il loro quinto posto al mondiale, Tega e Calì sempre dal mondiale. Un grande appuntamento che porterà importanti presenze nella sua settimana, una grande macchina organizzativa che coinvolge non solo gli appassionati, ma anche curiosi famiglie e turisti, pronti a tifare sotto il sole di Bellaria Igea Marina.

Oltre 50 volontari, per garantire la miglior riuscita a più di 5.000 presenze attese in questi giorni. Un appuntamento sportivo per il bene della città, del turismo e dell’economia, per la miglior promozione di Bellaria Igea Marina anche nel come meta sportiva, che si concluderà domenica 26 giugno con la diretta Eurospsort ed Eurosport Play, delle semifinali e finali maschili e femminili.