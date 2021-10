Buona la prima per i Dolphins Basket Riccione, battuto Castel San Pietro

Il Basket Riccione bagna con una bella vittoria sul Castel San Pietro (67-53) l’atteso ritorno sul parquet dopo ben 20 mesi nel girone C di serie D Regionale. L’ultima volta, prima del lunghissimo stop a causa della pandemia, fu infatti il 23 febbraio 2020 quando i biancazzurri vinsero sul campo del Grifo Imola, ora impegnato in C Silver. Verrebbe dunque da dire che i Dolphins hanno ricominciato da dove avevano finito, anche se nel frattempo un po’ di cose sono cambiate. Il nuovo gruppo agli ordini di coach Maurizio Ferro ha risposto subito presente, facendo divertire il pubblico accorso al PalaNicoletti con una prestazione di tutta sostanza in cui ha brillato la difesa mentre in attacco la parte del leone l’ha recitata un Brandon Solazzi, subito protagonista con 22 punti, 3 assist e 4 rimbalzi.