Calcio femminile, per il Riccione un buon pari che vale il quarto posto di classifica in solitaria

Finisce pari, 1-1, il match di calcio femminile tra Riccione e Venezia. Pareggio casalingo per le romagnole che rimontano nei minuti finali di gioco la rete dello svantaggio subito ad inizio gara. Avvio sprint delle venete che sbloccano l’incontro al 5’ grazie a Vivian che approfitta di una disattenzione avversaria. L’incessante forcing della squadra di casa si concretizza all’80’ con Schipa che insacca la porta con la gara che termina sul punteggio di 1-1. In virtù di questo risultato il Riccione balza al quarto posto solitario in classifica con 37 punti. Nel prossimo turno è previsto l’incontro in trasferta sul campo del Bologna.

Di seguito le dichiarazioni del mister Bragantini : “Abbiamo assistito ad una bella e combattuta partita con le ragazze che sono state brave a riprendere la gara, andando avanti a testa bassa con coraggio, stando attente con la giusta maturità a non scoprirsi; la prestazione è stata soddisfacente, continuiamo il trend positivo di risultati, consapevoli che quando non puoi vincere le gare devi stare attento perlomeno a non perderle”.

Risultati, Girone B: Atletico Oristano – Portogruaro 1-2, Brixen Obi – Triestina 0-4, Riccione – Venezia vfc 1-1, Mittici – Jesina 2-3, Trento – Isera 2-0, Venezia – Padova 1-2, Vicenza – Bologna 3-0, Vis Civitanova – Spal 2-1.

Classifica: Vicenza 54; Trento 49; Venezia 47; Riccione 37; Brixen Obi 36; Triestina 36; Vfc Venezia Calcio 32; Portogruaro 30; Jesina 29; Padova 27; Bologna 26; Isera 17; Atletico Oristano 16; Mittici 13; Vis Civitanova 13; Spal.