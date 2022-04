Calcio femminile, Riccione si gode una cinquina casalinga e consolida il quarto posto di classifica

Cinquina casalinga del Riccione che supera nel recupero del lunedì dell’Angelo allo stadio Comunale Brigo la rivale Mittici. Avvio sprint delle biancoazzurre che sbloccano subito l’incontro con Gelmetti, non concretizzando nell’immediato altre occasioni e terminando la prima frazione di gioco sul punteggio di 1-0. Nella ripresa la squadra dilaga andando a segno ancora con Gelmetti (autrice di una tripletta), nonché Monetini e Ventura Serena, fissando il punteggio sul risultato di 5-0. In virtù di questa prestazione la squadra raggiunge quota 46 punti in classifica, a meno 4 lunghezze dal terzo posto occupato dal Venezia. Nel prossimo turno è in programma la trasferta sul campo del Portogruaro.

Le dichiarazioni del mister Simone Bragantini: “La squadra è stata padrona del gioco e della partita, portando a casa il risultato con pieno merito; occorre continuare su questa strada, ci stiamo divertendo e punteremo ad arrivare il più in alto possibile, si sta svolgendo un ottimo lavoro, consapevole che i risultati che stiamo ottenendo non sono il frutto del puro caso ma sono la naturale conseguenza di tanto impegno e fatica; sono orgoglioso di questo gruppo e dei notevoli progressi che stanno compiendo le ragazze in questa mia prima stagione dove si stanno ponendo le basi di un futuro ambizioso”.

Classifica: Vicenza 60 punti; Trento 55; Venezia 50; Riccione 46; Brixen Obi 38; Triestina 37; Vfc Venezia 36; Jesina 33; Portogruaro 31; Padova 28; Bologna 26; Mittici e Vis Civitanova 19; Atletico Oristano e Isera 17; Spal 7.