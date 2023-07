Campionato mondiale O'pen Skiff, atleta del Club Nautico Rimini in testa alla classifica provvisoria

Il campionato mondiale O'pen Skiff di Rimini si apre all'insegna del più piccolo fra i velisti biancorossi: Sviatodslav Yasnolobov, atleta di nazionalità Ucraina in forze al Club Nautico Rimini, organizzatore dell'evento, è in testa alla classifica provvisoria Under 12 (2-2-2-1 i suoi parziali), seguito dall'italiano Fabio Serra (YC Quartu S.E.) e dal neozelandese Oliver Tiedemann.

La giornata è stata caratterizzata da brezza termica fra 6 e 8 nodi, con qualche rinforzo nel tardo pomeriggio, mare quasi calmo e tanto sole, condizioni ideali che hanno consentito al Comitato di portarsi avanti con lo svolgimento delle 4 manches, assicurando divertimento e agonismo ai 289 concorrenti, provenienti da 14 Paesi.

Fra gli Under 17, le prime due posizioni sono attualmente appannaggio dei francesi Moritz Blum (1-11-4-2) e Margot. Berenger, rispettivamente primo e seconda con il tedesco Malte Kreutzer in terza posizione. In questo raggruppamento si è messa in luce la riminese Vittoria Cartelli, settima assoluta e seconda femminile dietro alla transalpina Berenger.

Lo spagnolo Oriol Costabella guida la classifica provvisoria Under 15, seguito dall'italiano Corrado Dorrington e dal francese Timothe Lesniak. Mette la punta dei piedi nella top ten anche un altro riminese, Mattia Monti, costante nei piazzamenti ma scivolato su un 19esimo nella manche d'esordio.

Martedì Day-2 della kermesse che si concluderà venerdì prossimo, andranno in scena altre 3 prove su percorsi tecnici in una cornice meteorologia simile a quella odierna e inizio previsto alle 14.30.