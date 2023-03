Passione, spirito di sacrificio, inclusione e divertimento. Sono questi gli ingredienti che hanno reso indimenticabile l’edizione 2022 di BIM Triathlon, l’evento che ha visto sfidarsi l’anno scorso centinaia di atleti e appassionati nelle acque e sulle rive di Bellaria Igea Marina, in Emilia-Romagna. Un grande successo che ha spinto Elite Team Italia a ripetersi anche quest’anno grazie ad un nuovo preziosissimo supporto: infatti a partire da questa edizione BIM Triathlon 2023 sarà organizzato in collaborazione con SEO Solutions&Events Organization, società nota a livello internazionale per il grande successo del Giro Handbike, kermesse leader di settore in Europa.

E’ partito quindi ufficialmente il conto alla rovescia per BIM Triathlon 2023, un appuntamento imperdibile per tutti i triatleti che non vedono l’ora di misurarsi nel meraviglioso contesto che solo la Riviera Romagnola sa offrire. La data da segnare in calendario è domenica 11 giugno 2023, occasione per trascorrere una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e della scoperta di quei valori che solo il triathlon sa regalare. Dal nuoto alla corsa passando per la bicicletta, a Bellaria Igea Marina c’è spazio per tutti e la riviera apre come sempre le porte in nome della sua rinomata accoglienza.

“Con il Presidente di SEO Fabio Pennella c’è stata intesa sin da subito, ci siamo conosciuti in occasione della Tappa del Giro Handbike di Bellaria Igea Marina ed è stato feeling sportivo a prima vista. Sono grandi organizzatori di successo, vantano un’esperienza ultradecennale con quasi 100 Tappe all’attivo realizzate in Italia, Svizzera e Repubblica di San Marino e da quest’anno debutteranno anche in campo Internazionale”, il commento di Andrea Arcidiacono, presidente di Elite Team Italia. “Sono entusiasta di questa seconda edizione di BIM Triathlon, ancora una volta nella bella riviera romagnola. Sarà una grande festa, nelle prossime settimane ci aspetta ancora grande lavoro da fare, le nostre priorità restano sicurezza e viabilità – prosegue Arcidiacono - Abbiamo i migliori professionisti e le carte in regola per gestire tutto al meglio. Un grande spettacolo per migliaia di spettatori da tutta Italia che assisteranno alla gara di triathlon più gettonata del momento”.

Entusiasmo anche da parte di Fabio Pennella, presidente SEO – Solutions&Events Organization: “BIM Triathlon è una sfida importante per il nostro gruppo, segno di una crescita importante che non poteva essere altrimenti, questo evento segnerà un progressivo avanzamento sostanziale degli obiettivi che ci siamo prefissati e che saranno parte dei nuovi progetti che ci vedranno coinvolti nei prossimi anni. Ringrazio il presidente Arcidiacono per l’opportunità e per averci fortemente voluti al suo fianco in quella che sarà una straordinaria avventura nel mondo del triathlon”.

Tanti anche gli eventi collaterali in programma, con la gara del Triathlon Olimpico che rappresenterà la punta di diamante. Già aperte le iscrizioni come singoli atleti, gruppi e società sportive. Una competizione (sia maschile che femminile) che oltre all’impronta sociale, di inclusione e di diffusione dei sani valori sportivi, avrà anche una forte componente competitiva. Mancano quattro mesi a BIM Triathlon 2023 ma i motivi per partecipare ci sono già tutti: lo spirito competitivo, la cornice e i luoghi, i valori dello sport e del triathlon, i messaggi di inclusività e condivisione che stanno alla base dell’organizzazione dell’evento. Nelle prossime settimane verranno svelati ulteriori dettagli dedicati a questa giornata da non perdere, intanto per qualsiasi informazione e per iscriversi alla gara è online il sito: Bim Triathlon Olimpico : eventi Triathlon in Italia - Elite Team Italia