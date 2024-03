Fair play e agonismo alla classica regata Snipe organizzata dal Club Nautico Rimini

Quattro prove disputate, tanto divertimento ma anche fair play e agonismo. Questo il bilancio della 56esima Coppa Tamburini, regata di due giorni riservata alla classe Snipe, che si è conclusa domenica pomeriggio a Piazzale Boscovich. La regata, una classica nel calendario del Club Nautico Rimini, valida come tappa del campionato zonale, ha visto sfidarsi 8 equipaggi, tutti romagnoli: cinque portacolori del Centro Velico Città di Riccione, due provenienti dal Circolo Velico Ravennate e uno dal Centro Velico Punta Marina.

Dopo un inizio tecnicamente difficile nella giornata di sabato, con vento rafficato da Ostro, oggi lo svolgimento delle manche numero 3 e 4 è stato più disteso, anche per merito delle condizioni meteomarine di sole, brezza settentrionale sugli 8 nodi e onda di circa 70 centimetri di altezza. La classifica finale vede un ex aequo fra gli equipaggi di Alberto Perdisa-Marco Ceccarelli (Circolo Velico Città di Riccione) e Paolo Sangiorgi-Andrea Minardi (Circolo Velico Ravennate), entrambi con 5 punti, ma rispettivamente primo e secondo sul podio per la regola del miglior piazzamento finale. Terza posizione per il binomio formato da Alice e Giovanni Stella del Circolo Velico Punta Marina che hanno scalato due posizioni rispetto a sabato. Nell'edizione 2023, disputata con lo stesso numero di concorrenti, si erano già messi in luce Paolo Sangiorgi, allora terzo in tandem con Stefano Marchetti, e Marco Maria Onorato, oggi quarto, che un anno fa aveva chiuso terzo con Giuseppe Prosperi al timone.

"La stagione delle regate è entrata nel vivo in sole due settimane - commenta Andrea Musone, vicepresidente del Circolo Nautico Rimini con delega all'attività velica . Dopo l'esordio dei giovanissimi dell'O'Pen Skiff a Taranto e la zonale Ilca dello scorso fine settimana, oggi è andato in archivio un altro appuntamento sportivo molto sentito dai velisti del territorio. La Coppa Tamburini è una delle regate più antiche d'Italia, vogliamo mantenerla in vita, il nostro circolo è legato al mondo Snipe da sempre e ormai da anni puntiamo a organizzare un evento nazionale di questa specialità".