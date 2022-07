Impresa del giovane karateca, dopo uno splendido percorso è campione del Mondo Under 14

Il sogno di una vita si è realizzato il 1° luglio 2022 nella città di Porec a nord della Croazia. Il Centro karate Rimini-Cervia vola sul tetto del mondo ancora una volta con il suo atleta classe 2008 Christian Dan allenato dal suo Maestro Livio Montuori. Sono le 11.50, il palazzetto dello sport Zatika Sports Centre è gremito di spettatori giunti da 55 Paesi del mondo. Gli atleti iscritti sono 2027. Lo speaker annuncia l'inizio della competizione e i 46 atleti che compongono la categoria U14 -45 kg si schierano per il saluto e gli inni nazionali. La gara ha inizio. Tutti gli atleti sognano di poter salire su quel podio almeno una volta nella vita.

Dan, reduce dal 2° posto all’Austrian Junior Open di Salisburgo del 25/6/2022, dal 2° posto agli Open d'Italia del 24/04/2022, dell'oro agli Open di San Marino del 02 /04/2022 e dell'oro al Campionato Nazionale del 12/06/2022, combatte il primo incontro contro il tedesco Tom Kalies ed è subito vittoria netta per 2 a 0. Accede così al secondo turno ed incontra l’ucraino Taras Makoviichuk che ha appena battuto un tedesco. L'incontro si mette subito bene per Christian che mette a segno due calci spettacolari al viso e il combattimento si risolve con un secco 6 a 0. La gara diventa sempre più impegnativa perché adesso gli avversari sono i vincitori dei rispettivi incontri eliminatori. Quindi è il cecoslovacco David Simota che ha appena battuto un atleta olandese a disputare i quarti di finale con il nostro Christian ma il 14enne cervese è scatenato e dopo una serie di tecniche vincenti lo batte per 6 a 0. Siamo in semifinale e questo incontro può valere l'accesso alla finale mondiale. Christian ha davanti l’ungherese Tamasi Andras Istvan che ha già vinto 4 incontri. E’ uno spettacolo vedere gareggiare questi ragazzi, con una velocità, un’eleganza e un controllo perfetto. Christian mette a segno il primo punto, poi un altro e infine un calcio da 2 punti fino alla vittoria per 4 a 0. Siamo in finale.

Intanto nella pool n. 1 accede alla finale il croato Adrian Chornyi che ha battuto un maltese, uno spagnolo, un ucraino, un italiano e un altro ucraino e si prepara per il combattimento decisivo fissato per le ore 15.10 sul tatami n. 7. Dopo la cerimonia di apertura riservata ai finalisti inizia l'incontro e Christian, che fino a quel momento non aveva subito neanche un punto, per la prima volta si ritrova sotto di due punti. Il suo allenatore lo incoraggia, gli suggerisce la tattica da seguire, gli spettatori italiani presenti fanno il tifo Christian riprende coraggio. Infila 5 punti uno dopo l’altro e al termine del combattimento le braccia si alzano al cielo. È Vittoria. È medaglia d'oro. È titolo di campione del mondo giovanile. E così, dopo il saluto finale, Christian con il suo salto rituale è tra le braccia del suo Maestro Montuori per festeggiare l'evento.