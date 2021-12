Il Riviera Basket Rimini esce a testa alta dal Gran Galà del Molise

Riviera Basket Rimini esce a testa alta dal Gran Galà del Molise di Termoli portando a casa un bel terzo posto. Un piazzamento di tutto rispetto, se si considera che la compagine riminese ha affrontato questo quadrangolare rinunciando a due pezzi importanti come Andrea Molaro e Marco Venzon. Le loro assenze si sono fatte sentire pesantemente nell'ultimo quarto della prima gara, quando le risorse energetiche e la lucidità sono rapidamente calate e Rimini ha dovuto cedere contro un Taranto che ha avuto il merito di non mollare fino alla fine chiudendo in vantaggio di un solo possesso.

Tutt'altra storia nella finalina per il terzo posto contro i padroni di casa, avversari di minore caratura, che Riviera Basket Rimini ha tenuto a debita distanza controllando la gara dall'inizio alla fine e lasciando anche ampio spazio a tutta la panchina che ha risposto presente mandando tutti a referto. Una bella festa sportiva, ottime motivazioni, un risultato che da fiducia specialmente per come è stato ottenuto. Un velo di delusione per essersi lasciati sfuggire la vittoria nella prima gara, ma si ritorna a casa con una bella soddisfazione.

I risultati ed i tabellini dei nostri:

Lupiae Team Lecce - Fly Sport Molise 52-25

Boys Taranto - Riviera Basket Rimini 45-41

I quarti: 6-12; 13-22 (7-10); 27-31 (14-9); finale 45-41 (18-10).

Tabellino: Acquarelli 18; Martinini 9; Loperfido 6; Gardini 4; Rossi 2; Storoni 2; Pozzato; Adil.

Finale 1°posto: Lupiae Team Lecce - Boys Taranto: 61-40

Finale 3°posto

Fly Sport Molise - Riviera Basket Rimini 34-54

I quarti: 12-12; 20-26 (8-14); 27-40 (7-14); finale 34-54 (7-14).

Tabellino: Acquarelli 2; Martinini 8; Loperfido 28; Gardini 8; Storoni 2; Pozzato 2; Adil 2; Rossi 2.