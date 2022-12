Lucia Bronzetti sempre più big del tennis, trascina l'Italia alla vittoria sul Brasile nella United Cup

La riminese Lucia Bronzetti trascina gli azzurri del tennis nella prima vittoria in Australia. L’Italia ha battuto per 3-1 il Brasile nella sfida valida per il Gruppo E della “United Cup”, nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023. La squadra azzurra è inserita nel Gruppo E con Brasile e Norvegia, figura come quinta testa di serie.

Lucia Bronzetti, salita al numero 54 della classifica mondiale, ha chiuso i conti della sfida liquidando con il risultato di 6-0 6-2, in un’ora e 17 minuti, Laura Pigossi. Lucia è partita fortissima, rifilando un secco 6-0 alla sua avversaria grazie ad una percentuale di prime dell’82% (contro il 33% della sudamericana). La 28enne di San Paolo è riuscita a conquistare il suo primo game, per giunta sul servizio della sua avversaria, soltanto sul 6-0 4-0 per Bronzetti. Anzi, è arrivata ad avere anche la chance del 4-3, ma la romagnola si è rimessa subito in carreggiata chiudendo 6-2 e regalando la vittoria all’Italia.

Bronzetti è ormai ufficialmente tra le big e i big del panorama del tennis italiano. La spedizione azzurra è composta da Matteo Berrettini, Marco Bortolotti, Lucia Bronzetti, Lorenzo Musetti, Camilla Rosatello, Martina Trevisan e Andrea Vavassori: il capitano è Vincenzo Santopadre (coach di Berrettini).