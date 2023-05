Ai nastri di partenza sui campi del Ct Venustas di Igea Marina il torneo di 4° categoria femminile

Al via sabato, sui campi del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il torneo nazionale di 4° categoria femminile. Sono 30 le giocatrici al via per un torneo che farà da importante prologo al super Open da 4.000 euro che scatterà, sempre sui campi del Circolo Tennis Venustas, il 3 giugno. Le big del torneo che sta per iniziare sono certamente le 4.1 Chiara Sbrighi, Lucia Bertozzi, Fiammetta Drudi, Sabina Raschini, Mirna Macchini, Benedetta Zerbino e Giulia Sangiorgi. Folta anche la pattuglia delle 4.2 che comprende Elisabetta Dallari, Valentina Benati, Giulia D’Altri, Viola Moretti, Donatella Piccinini e Cristina Carattoni.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Sabrina Colombo.