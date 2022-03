Nuoto paralimpico, per la Polisportiva Riccione cinque podi agli Italiani Assoluti di Lignano

Grandi soddisfazioni per la squadra Finp della Polisportiva Riccione al Campionato Italiano Assoluto che si è svolto nel fine settimana a Lignano Sabbiadoro, valido anche come tappa italiana delle “Para Swimming World Series”, che ha visto in vasca atleti da 38 Paesi. Per Virginia Cremonini medaglia d’oro nei 100 rana classe SB7, bis di medaglie per Leonardo Torsani (argento nei 100 rana SB6 e bronzo nei 100 dorso S8), doppio oro per Lorenzo Fagioli nei

100 dorso e nei 100 rana SB8. Molto buona anche la prima uscita di Giulio Bernini (S9) che bagna l’esordio in gara con la Polisportiva Riccione concludendo i 50 sl in 34’’64.

Gli atleti, accompagnati a questo importante appuntamento da Ilario Battaglia, coordinatore del settore SuperAbili della Polisportiva Riccione e dalla istruttrice Rachel Sama, portano a casa ben 5 medaglie (3 ori, un argento e un bronzo) e grazie a questi risultati la società vola all’11° posto nella classifica finale di questi Assoluti Finp.

“Abbiamo ottenuto ottimi risultati – spiega il coordinatore della Polisportiva Riccione, Ilario Battaglia – ma voglio ricordare che le medaglie di questi atleti sono frutto dei sacrifici di tutta la squadra e dello staff tecnico. Tutti, compresi i ragazzi che non hanno partecipato a questi Assoluti, ogni giorno mettiamo il massimo impegno in allenamento per crescere e affinare i talenti che ogni atleta possiede”.