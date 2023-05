Oro e quattro bronzi: la Scuola Judo Rimini fa incetta di medaglie tra i Cadetti

Al Pala Principi di Porto Potenza Picena (Macerata), in una cornice competitiva di alto livello, gli atleti della Scuola Judo Rimini hanno partecipato con cinque atleti Cadetti, conquistando altrettante medaglie di cui un oro e quattro bronzo. Gli atleti della Scuola Judo che si sono distinti in gara sono tutti under 17 e sono della classe Cadetti ovvero nati tra il 2006 e il 2008, tra cui Tommaso Cilio (-81 chili), Elvis Demilato (-90chili), Fosco Marzoli (-55 chili), Tommaso Valentini (-90 chili) e Leandro Valentini (-73 chili).



Il Trofeo Marche, era aperto a tutte le regioni d’ Italia ed ha da subito assunto una caratura di alto livello per la partecipazione di molte Scuole di Judo provenienti da regioni del centro sud tra cui Puglia, Campania, Abruzzo, Umbria e Lazio. Anche l’Emilia Romagna ha partecipato all’evento tra cui la Scuola Judo Rimini allenata e seguita dal Maestro Enrico Nanna. La piacevole sorpresa è arrivata dall’Oro raggiunto da Pagano, il quale dopo solo un anno di pratica ha messo in fila i suoi avversari vincendo due incontri per ippon (ko) spaziando dalla lotta in piedi alla lotta a terra, dimostrando così le sue doti talentuose e fisiche.

Fosco cat. (-55 chili), la cui partecipazione è stata in forse fino alla fine, per una contrattura alla schiena rimediata nell’allenamento di rifinitura del venerdì precedente, ha voluto comunque combattere e salire sul tatami. Fosco ha dato dimostrazione di maturità agonistica, stringendo i denti e senza risparmiarsi ha affrontando tre avversari con attacchi ripetuti che gli hanno permesso di vincere il Bronzo vincendone due per ippon!

Peccato per Cilio, il quale ha visto sfumare il gradino più alto del podio; infatti dopo aver vinto due combattimenti per ippon, si è dovuto arrendere ad un avversario che lo ha imbrigliato con una presa dominante mettendolo sempre in difficoltà per tutto l’incontro e costringendolo alla resa per doppio wazari (mezzo punto). Valentini e Demilato Elvis nella categoria dei (-90Kg) hanno trovato avversari ostici che hanno imposto un judo più di tenuta fisica, costringendo entrambi ad accontentarsi del terzo posto a parimerito.