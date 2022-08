Pesca, consegnati i titoli provinciali Ragazzi Aics al Lago Riviera di Viserba

Sono stati consegnati i titoli provinciali di Pesca Aics Ragazzi 2022. Organizzato dalla Società Lago Riviera Pesca Sportiva di Viserba e coordinati da Nicola Cerni, tecnico di società) i ragazzi si sono prodigati nella prova unica accompagnati da una bella giornata e con un unico comune denominatore: la passione verso la pesca. I successi e titoli provinciali Aics sono andati nella Categoria Under 11 (anni) a Nicky Dragan Soglia e nella Categoria Over 12 ad Andrea Giglio.

Dopo le premiazioni,a cui ha presenziato Fabio Bernardi consigliere Aics Rimini oltre ai riconoscimenti per tutti i giovani pescatori,gli auguri di buon anno scolastico e di ritrovarsi ai prossimi appuntamenti di pesca al Lago Riviera di Viserba. Per quanto riguarda gi Under 11 Soglia ha preceduto Mattia Agostini. Samuele Brighi, Giada Moroni, Alessandro Rossi, Daniele Depaoli, Giada D’Antonio. Nella categoria Over 12 Giglio si è messo alle spalle Cristian Agostini, Giuseppe Giammaria, Giovanni Nini, Francesco Gori e Federico Santolini.

Nella foto il podio degli under 11

Nella foto il podio degli over 12