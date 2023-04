La piazza della città si trasforma in un campo da rugby, una giornata dedicata alla palla ovale

Riminirugby, con Fluxo e la partecipazione di Cesena Rugby e Forlì Rugby, ha portato a Santarcangelo il rugby in piazza, con un triangolare di Street Rugby, una versione semplificata e adrenalinica dello sport della palla ovale. Ben 85 atleti in campo e tanto divertimento nel segno dei valori del Rugby: rispetto, sostegno, inclusione, amicizia.

Uno sport "tosto" e leale che la società e il suo giovane presidente Andrea Bugli, in collaborazione con Fluxo ora intendono esportare in altre città.