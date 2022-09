Pilota riminese brilla nella Porsche Carrera Cup, secondo posto e punti importanti per la classifica

Un quarto appuntamento della Porsche Carrera Cup Italia competitivo per Giorgio Amati. Dopo aver fatto segnare il miglior tempo in Qualifica 1, Amati è rimasto al top anche per tutta la Q2, realizzando il secondo miglior intertempo, a 20 millesimi dalla pole position. Nonostante il brusco e improvviso calo delle temperature prima del via di Gara 1, Giorgio ha tagliato il traguardo al secondo posto, conquistando il secondo podio stagionale dopo la vittoria di casa a Misano. Partito quinto in Gara 2, per effetto dell'inversione di griglia dei primi sei classificati nella prima gara, il riminese ha controllato la situazione, è rimasto lontano da contatti e incidenti, e ha concluso in quinta piazza raccogliendo punti importanti per il campionato.

Giorgio commenta: "Un fine settimana positivo. Nonostante il maltempo non ci abbia permesso di girare come avremmo voluto sia nelle prove precedenti al round che nei test collettivi del giovedì, siamo stati subito competitivi sul giro secco, ma quei 20 millesimi... mi lasciano un po’ di rammarico. Ovviamente sono molto contento del risultato ottenuto, ma con la pole avremmo raccolto i tre punti assegnati al pole sitter e, partendo dalla prima casella in griglia, avremmo potuto gestire la corsa del sabato in modo diverso, considerando anche le difficoltà di sorpasso sulla pista romana. Per quanto riguarda le due gare, sono soddisfatto della seconda posizione di sabato perché siamo tornati nuovamente sul podio e la quinta piazza di domenica ci ha permesso di raccogliere punti importanti per il campionato, tornare secondi assoluti e accorciare le distanze dal leader".