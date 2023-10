Si apre la nuova stagione velica riminese

Il Campionato, che apre la stagione sportiva autunnale, vedrà due giornate di regate previste per il 22 e il 29 ottobre con un massimo di 5 prove totali, di cui 3 giornaliere. Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti al porto di Rimini su percorsi studiati in base alle condizioni meteo della giornata. Il programma del Campionato si apre domenica 22 ottobre alle ore 9.00 con il Briefing per gli skipper presso la sede del Circolo Velico Riminese. Il segnale di via verrà dato alle 11.00.

“Il Campionato Autunnale, dichiara il responsabile dell’attività sportiva del Circolo Velico Riminese Matteo Forni, è un appuntamento che apre la nuova stagione sportiva ed è un’occasione per scaldare gli equipaggi che si preparano per gli impegni invernali.” Il Campionato è aperto a tutte le imbarcazioni a vela che verranno suddivise in due classifiche, OPEN e ORC, con una categoria dedicata anche alle vele bianche. Grazie alla collaborazione con il Marina di Rimini, le barche iscritte avranno la possibilità di ormeggio fino al 6 novembre.

La premiazione si svolgerà presso la sede del Circolo Velico Riminese domenica 29 ottobre dopo lo svolgimento delle regate.

Per iscriversi tutti i riferimenti nel sito ufficiale https://circolorimini.altervista.org/index.php/leregate/campionato-autunnale