Sardina Cup 2024, conclusa la 39esima edizione del Campionato Invernale. Ecco tutti i vincitori

Un campionato non è solo regate. È un momento sportivo e un momento di condivisione. Con questo spirito il Circolo Velico Riminese organizza ogni suo evento che parla di mare e di vela. La Sardina Cup, Campionato Invernale organizzato dal Circolo Velico Riminese, ha raggiunto la 39esima edizione e come ogni anno offre agli appassionati di vela quattro giornate di sport e di mare. Partito il 3 marzo si è concluso domenica 24 con la consueta premiazione nel giardino della sede del Circolo Velico Riminese, grazie anche alle temperature primaverili. Iscritti ben 27 equipaggi provenienti da Rimini e da altri porti della costa romagnola e marchigiana.

“La Sardina Cup, ha una grande tradizione che cerchiamo di rinnovare ogni anno” - dichiara il responsabile dell’attività sportiva Matteo Forni – “offrendo così un evento sempre nuovo e capace di attrarre appassionati e sportivi.”

Grazie ad un meteo ricco di vento ed un'ottima organizzazione del Comitato di Regata, infatti, le prove hanno offerto un buon livello tecnico, apprezzato sia dai più esperti che dai regatanti per passione. Il Circolo Velico Riminese, infatti, ha sempre lavorato per rendere lo sport, il mare e la vela un appuntamento da vivere in tutte le sue sfumature, sportive e umane.

“Il nostro campionato” – conclude Leonardo Bernardini, presidente del Circolo Velico Riminese – “ha raggiunto la 39° edizione; un traguardo importante ed un grande lavoro per tutto il nostro circolo che si impegna non solo ad organizzare un evento sportivo di alto livello, ma anche un momento di condivisione. Ogni domenica, infatti, i nostri soci e collaboratori hanno accolto gli equipaggi per il pranzo. Il circolo è formato da una grande squadra capace di lavorare su tutti i fronti, ed offrire un evento speciale anche per la nostra accoglienza ci rende orgogliosi.”

I vincitori della Sardina Cup 2024

Classe Mini

1 - L'AMANTE FRETTOLOSA - Francesco Girardi

2 - FARFALLONE - Piero Serra

3 - SCHEGGIA - Carlo Daniele

Classe BRAVO R

1 – PIUMA - Andrea Musone

2 - MAGOO VULCANGAS - Daniele Mazzotti

3 - X FILE - Tommaso Valentini

Classe BRAVO

1 - NAVACCHI - Fabrizio Agostini

2 - ALTER FOX - Matteo Pagliarani

3 - ARIMINUM - Laura Bracci

Classe CHARLIE

1 - LO RE - Ugo Peroni

2 - MISTER X - TEAM ORZELLI Gabriele Percetti

3 - MALAFEMMINA III - Francesco Bardi

Classe DELTA

1 - HAKUNA MATATA- Alberto Moricoli

2 - VOLA VIOLA - Saverio Sabbioni

3 - GRADISCA - Penzo Andrea

Classe FOXTROT

1 - X ALTAIR - Vito Angelini

2 - BLISS - Elisabetta Maffei

3 - LUCIFERA - Marco Casadei

Classe MAXI

1 - ORLANDA - Andrea Muratori

VELE BIANCHE

1- STARDUST – David Anchise

2- LUCKY – Alberto Allegri

3- STREGA II - Christian Boninsegna

ORC 2

1 - LUCIFERA - Marco Casadei - VISMARA 43

2 - VOLA VIOLA - Saverio Sabbioni - GRAND SOLEIL 40

3 - GRADISCA - Penzo Andrea - Beneteau 40,7

ORC 3

1 - MISTER X - Gabriele Percetti - X35 (primo anche in classifica ORC OVERALL)

2 - LO RE - Ugo Peroni Solaris - 36OD

3 - MALAFEMMINA III - Bardi francesco - X35

ORC 4

1 L'AMANTE FRETTOLOSA - Francesco Girardi - Mayo 637

2 - MORETTA - Andrea Pierini - Corsa 915

3 - ALTER FOX - Matteo Pagliarani - DEHLER 30 OD