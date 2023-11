Vela, lo skipper Luca Rosetti primeggia nella Minitransat e trova come tifoso l'oro olimpico Ruggero Tita

"Forza Luca, metticela tutta e finisci alla grande questa traversata, così come l'hai iniziata". Sono le parole dell'oro olimpico nel Nacra17, Ruggero Tita (Sezione Vela Fiamme Gialle), che manda un plauso e un incoraggiamento a Luca Rosetti, skipper di "Race=Care" e alfiere del Club Nautico Rimini, in testa al raggruppamento "serie" nella Minitransat 2023, dopo aver concluso in nona posizione il primo leg della regata oceanica.

La seconda frazione sta sorridendo al 28enne romagnolo, che è partito sgommando sullo start di Santa Crux lo scorso 28 ottobre, perdendo qualche posizione nei primi giorni di navigazione per poi rimettersi all'inseguimento della leadership a metà della corsa, nel bel mezzo dell'Aliseo Atlantico.

Ora mancano circa 400 miglia alla bandiera a scacchi, due terzi del percorso sono stati coperti e Luca viaggia a una media di 8 nodi con una 40ina di miglia di vantaggio sul secondo, lo svizzero Felix Oberle e oltre 60 sul terzo, il francese Hugues de Premare.

"Luca si è fatto le ossa sulle classi olimpiche - continua Tita - e credo che l'approccio da derivista lo stia aiutando in tanti aspetti di questa regata che mi affascina anche se non la conosco così bene"

"Nutro grande ammirazione per i velisti che si cimentarono con l'Oceano, ammiro il loro coraggio - conclude l'olimpionico di Tokyo - Anche la vela offshore si sta avvicinando al foil, un aspetto evolutivo del nostro sport che noi del Nacra conosciamo molto bene e che favorirà uno scambio di spunti e di conoscenze sempre più fitto tra la vela olimpica e le lunghe regate sugli Oceani".

Gli atri due italiani in gara, Alessandro Torresani su "Porco Rosso" e Francesco Farci su "Gintonic" si trovano rispettivamente in 19esima e 40esima posizione.