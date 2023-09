Vela, spettacolo per la decima edizione della Rigasa: Mr Hyde domina e pigliatutto

Con l’arrivo di Buffalo, Mini 6.50, alle ore 06 e 10 di domenica 10 settembre, si chiude la Rigasa numero 10, regata d’altura organizzata dal Circolo Velico Riminese e tappa valevole per il Campionato Italiano Offshore. Partita venerdì 8 settembre alle 15 dalle acque antistanti il porto canale di Rimini, la Rigasa ha portato i 20 equipaggi iscritti a percorrere 170 miglia, no stop, con due waypoint naturali da traguardare, Gagliola e Sansego, e ritorno a Rimini.

Le due traversate e il passaggio tra le isole della Croazia sono le principali caratteristiche di questa regata che riesce sempre a tenere alta l’attenzione degli equipaggi. Venti variabili e provenienti dai settori settentrionali, caldo estivo e qualche ora di bonaccia, hanno confermato ancora una volta che la Rigasa è una regata tecnica e sempre affascinante. Alla partenza, infatti, gli equipaggi sapevano che sarebbe stata una regata abbastanza veloce e la carta vincente è stata passare indenni la zona di vento molto debole che hanno incontrato in Croazia nella mattina di sabato 9 settembre. Agganciare il vento per il rientro senza perdere troppa acqua, è stato quindi l’obiettivo più importante.

La prima imbarcazione a rientrare a Rimini è stata QQ7, il Farr 53 di Salvatore Costanzo, che ha tagliato il traguardo alle ore 22.51.48 di sabato 9 settembre. In Classe ORC 1 Blu III (Elan E5) di Andrea Mancini conquista il terzo posto. Il secondo posto è di Vola Vola (Millenium 40) di Michele Furla. Primo classificato è il GS 40 Harahel capitanato da Gianluca Celeprin.

Per la Classe ORC 2 sul podio sale Hakuna Matata (Elan 37) di Alberto Moricoli, seconda Super Atax di Marco Bertozzi e terza Lo.Re (Solaris 36OD) di Matteo Forni. Per i Maxi il podio è di QQ7 di Salvatore Costanzo.

Nella Orc X Due Mr Hyde (Hyde 27) di Marco Rusticali e Riccardo Rossi salgono sul gradino più alto. Secondo posto per Velenosa (Rimar 36) di Marco Valentini e Pietro Guglielminetti. Un bellissimo terzo posto per Alberto e Stefano De Rossi, rispettivamente padre e figlio, a bordo di Pokekiakkiere (Elan 340).

La Classifica Overall è dominata ancora da Mr Hyde di Rusticali-Rossi, che continua a scalare classifiche per la conquista del podio del Campionato Italiano Offshore. Medaglia d’argento a Velenosa (Valentini-Guglielminetti) e terzo posto per Hakuna Matata (Elan 37) di Alberto Moricoli.

A vincere la sacca da marinaio realizzata da Stileclettico per il Rigasista 2023 sono stati Marco Rusticali e Riccardo Rossi di Mr Hyde che anche nella comunicazione riescono a fare la differenza. Il Rigasista è un premio all’equipaggio che condivide il contenuto più divertente o particolare durante la regata. Il loro video, infatti, ha immortalato una piccola Balia Nera, un uccello migratore svernante in Africa e nidificante in Europa da aprile e settembre, che ha deciso di riposarsi dalle fatiche della migrazione nel pozzetto della loro barca.

Nella serata di domenica 10 settembre si è svolta la premiazione presso la sede del Circolo Velico Riminese, che chiude anche questa edizione della Rigasa, regata di punta del calendario sportivo.