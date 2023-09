Vela, torna la Mediolanum Cup con un nuovo percorso per tutte le tipologie di barche

Il 23 settembre alle 11 partirà dal porto di Rimini la nuova edizione della Mediolanum Cup organizzata dal Circolo Velico Riminese e lo Yacht Club Rimini con la partnership di Lavoropiu. La città romagnola torna a essere protagonista in mare, grazie alla collaborazione dei due sodalizi riminesi che hanno lavorato insieme per portare in regata appassionati e velisti. Tutte le imbarcazioni iscritte avranno ospitalità presso il Marina di Rimini, presenza costante ed elemento fondamentale in un evento sportivo che coinvolge la città e l’intera costa adriatica.

L’edizione 2023 della Mediolanum Cup si presenta con un percorso nuovo che offrirà la possibilità a tutte le tipologie di barche di poter vivere una giornata di sport, di vela e di mare. L’organizzazione, infatti, ha pensato a un percorso totale di 18 miglia, dove le due piattaforme posizionate a circa 6 miglia dalla costa saranno usate come boe. Per agevolare le barche iscritte alla categoria “vele bianche”, sempre presenti in queste tipologie di regate, il percorso sarà ridotto al giro di una sola piattaforma.

Il programma continuerà dopo la regata con la premiazione presso il locale Barafonda dove i partecipanti alla regata saranno ospiti per un apericena con DJ set. Oltre alla premiazione delle barche suddivise in classi libere e Orc, verranno estratti dei premi tra tutti i partecipanti della regata. Premi importanti e prestigiosi a sottolineare lo spirito di condivisione e di sport che non si ferma alla sola classifica.

La regata vede la partnership di Lavoropiu, che sarà presente anche a bordo di Pegaso, la barca del team FourSailing. Un team formato da diversi velisti che ha partecipato all’organizzazione della regata con il Circolo Velico Riminese e lo Yacht Club Rimini, a sottolineare un lavoro collettivo per un obiettivo comune.