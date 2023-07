Vela, vigilia del mondiale in compagnia della "leggenda" Sir Russel Coutts

Vigilia del mondiale O'pen Skiff con la leggenda della vela, Sir Russel Coutts. Il fuoriclasse neozelandese, oro olimpico e 5 volte vincitore della Coppa America, è da ieri sera a Rimini nella veste speciale di allenatore della nazionale giovanile kiwi, in gara al mondiale romagnolo con 7 elementi (Robert Abel Pattinson, Orlando Botha, Ewan Brazle, Storm Douwes, Carl Marshall, Hugo Smith, Oliver Tiedemann).

Ad accoglierlo il Presidente del Club Nautico Rimini, Gianfranco Santolini, organizzatore dell'evento, assieme al Vicepresidente e Direttore Sportivo, Andrea Musone, il Consigliere Mario Monetti e il Presidente FIV Emilia Romagna, Manlio De Boni. La squadra neozelandese è arrivata in Italia da un po' di tempo, si è preparata al mondiale alternando sessioni di allenamento sul Lago di Garda alla partecipazione a regate nazionali O'pen Skiff, come quelle di Formia e Cagliari, dove si sono subito messi in luce.

"L'Open Skiff è una barca fantastica per i giovani velisti che vogliono provare la gioia di navigare - ha spiegato Coutts - È veloce, divertente, semplice da armare e da mantenere. Molte delle abilità apprese con lo skiff possono essere facilmente trasferite ad altre imbarcazioni, man mano che i velisti crescono e si preparano ad altre classi".

Dopo le registrazioni e le stazze di ieri ed oggi, domani inizia ufficialmente il campionato con la regata costiera di prova e la cerimonia di apertura, mentre le gare si susseguiranno dal 17 al 21 con 2 manche al giorno su percorsi tecnici a bastone o quadrilatero. Il campo di gara verrà posizionato nello specchio d'acqua antistante il Porto Canale di Rimini e un villaggio "diffuso" dall'imboccatura del porto alla sede del Club verrà allestito grazie al contributo dei sostenitori, animando la settimana di competizioni anche a terra, nel pre e nel post regata, con varie attività di intrattenimento e servizi.