Vela, manca meno di una settimana all’inizio del World O'Pen Skiff Championship ed è record di iscritti

Manca meno di una settimana all’inizio del World O'Pen Skiff Championship 2023, evento velico giovanile che assegnerà i titoli iridati Under 12, Under 15 e Under 17 maschile e femminile, arricchendo l’estate riminese dal 16 al 21 luglio prossimi.

Organizzato dal Club Nautico Rimini (CNR) in collaborazione con la Classe Internazionale O'Pen Skiff, la Federazione Italiana Vela (FIV), il patrocinio della Regione Emilia Romagna, nell’ambito del progetto “Grandi Eventi Sportivi 2023” con il supporto di APT Servizi, il patrocinio del Coni Emilia Romagna e del Comune di Rimini, dei contributi dei main sponsor PROtect Tapes ed Energia 2020 e degli sponsor Ecodemolizioni e Caffe Poli, il campionato fa registrare il record di iscritti.

Nei prossimi giorni, nel capoluogo romagnolo arriveranno 289 baby velisti in rappresentanza di 14 nazioni (Australia, Brasile, Francia, Germania, Giappone, India, Nuova Zelanda, Polonia, Spagna, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA e Italia) per un totale di oltre 2000 arrivi, contando anche tecnici, shore team e famigliari.

Fervono intanto i preparativi all’interno del sodalizio bianco rosso che, con questo evento, celebra anche i suoi 90 anni di attività. "Abbiamo alle spalle quasi un secolo di tradizione, sport e successi ma alla vigilia di ogni evento viviamo sempre la stessa emozione – ammette Gianfranco Santolini, presidente Cnr - Siamo onorati di poter ospitare una gara tanto importante a livello agonistico ma altrettanto significativa, per noi, nella trasmissione ai giovani dei valori dello sport. Lo sport e la vela in particolare sono in grado di evocare immagini potenti e molto positive, anche per questo motivo, abbiamo lavorato ad un programma di attività collaterali a terra dedicato al racconto del nostro territorio e della nostra storia, reso possibile da un parterre di sostenitori pubblici e privati che sanno fare squadra e ci hanno dato fiducia”.

L’alluvione che ha toccato il territorio è stata oggetto di valutazione da parte del Direttivo Cnr, in seguito alla quale gli organizzatori della manifestazione hanno deciso di ribaltare il canonico paradigma della sponsorizzazione. “Avremo tra i nostri partner – spiega Santolini - una azienda del territorio danneggiata, alla quale sarà data tutta la visibilità possibile senza che questa debba corrispondere risorse economiche: la lounge area attigua alla sede sociale porterà infatti il nome della Torrefazione Poli di Castel Bolognese. Allo stesso modo, il CNR ha pensato anche alle altre eccellenze del territorio, affinché in questo campionato trovino una vetrina appannaggio degli ospiti internazionali, dei turisti e dei riminesi”.

I prodotti dei territori alluvionati animeranno un mercato improntato alla solidarietà nella medesima area, assieme ad altri prodotti del nostro territoro, per sostenere l’economia regionale e la popolazione emiliano-romagnola, mostrando l’orgoglio di essere uniti senza dimenticare questa tragedia“.

Uno sguardo al programma: tutto avrà inizio già venerdì prossimo 14 luglio, quando gli equipaggi stranieri, arrivati in aereo, riceveranno gli scafi charterizzati e assegnati loro dall’Organizzazione. Da sabato 15 fino alla mattina di domenica 16 luglio la Giuria internazionale effettuerà i controlli di stazza, per verificare la conformità degli scafi e dei loro equipaggiamenti ai regolamenti di sicurezza e di gara. Domenica pomeriggio, si susseguiranno una regata costiera di prova.

A partire dalle 17, ritrovo delle squadre all’Arco di Augusto, parata sul Corso d’Augusto e la grande Cerimonia di apertura, ambientata nella suggestiva cornice della Piazza sull’acqua al Ponte di Tiberio. Le gare si susseguiranno dal 17 al 21 con 2 manche al giorno su percorsi tecnici. I due campi di gara verranno posizionati nello specchio d'acqua antistante il Porto Canale di Rimini e un villaggio "diffuso" dall'imboccatura del porto alla sede del Club verrà allestito grazie al contributo dei sostenitori, animando la settimana di competizioni anche a terra, nel pre e nel post regata, con varie attività di intrattenimento e servizi.