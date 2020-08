Basket serie B, c'è la data di inizio campionato. Ma è la Supercoppa a sancire il ritorno in campo

C'è una data. Il 15 novembre scatterà il campionato di Serie B. Manca ancora l'ufficialità da parte della Lega, ma è stato deciso che Rivierabanca Basket Rimini giocherà nel Girone A e verrà così trasportata fra Piemonte e Toscana, fino in Romagna. Sarà sfidata l'esperta Omegna, quella Firenze che ai più attempati porta grandi ricordi, Livorno e si giocheranno i meravigliosi derby con Cesena, Faenza e con l'Andrea Costa Imola. La Rivierabanca sarà in campo per la Supercoppa a partire dall'11 ottobre.



EMILIA ROMAGNA: Cesena, Andrea Costa Imola, Ozzano e Faenza

PIEMONTE: Alba, Alessandria, Oleggio e Omegna

TOSCANA Cecina, Empoli, Firenze, Libertas Livorno, San Giobbe Chiusi, San Miniato, Piombino

