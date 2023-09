Rivierabanca Basket Rimini: si alza il sipario sulla nuova stagione, è già effetto Rinascita

Una vera e propria famiglia allargata. Si può definire così il progetto di Rinascita Basket Rimini nel giorno in cui la nuova squadra, ma non solo, si presenta ufficialmente in vista dell'avvio della stagione 2023/2024 di serie A2. Quello andato in scena al centro congressi Sgr di Rimini è stato il momento migliore per fondere squadra, proprietà, sponsor, appassionati in un tutt'uno. Un team che fa della passione, dell'affetto e dell'entusiasmo i suoi marchi di fabbrica. Insieme alla squadra, è stato il momento per presentare Consiglio di amministrazione, il pool di sponsor, organigramma, oltre che alla nuova uniforme e ai progetti collegati al mondo Rbr.

A fare gli onori di casa il presidente Paolo Maggioli, portavoce di un club che cresce allargandosi a 126 soci biancorossi che sono in possesso di un totale di 463 quote. “Dopo cinque anni non pensavo a tutto questo – è il discorso del presidente -, la verità è che il progetto si è sviluppato in maniera inaspettata. L'iniziativa, in così poco tempo, ha coinvolto più persone rispetto a quelle che erano le attese. E il bello è che le persone attratte dal progetto si sentono tutte protagoniste, nel sentirsi parte integrante di qualcosa che sentono loro. Anno dopo anno continuiamo ad assistere all'ingresso di nuovi soci e sponsor, questo ci fa sognare in grande verso un obiettivo preciso che prima o poi raggiungeremo. Abbiamo un main sponsor che ci fornisce grande fiducia. Per diventare ancora più ambiziosi, abbiamo un'altra sfida da affrontare: vogliamo arrivare al giorno in cui potremo gestire la nostra casa, il Flaminio. Oggi il Cda che si trova non solo per parlare di basket, ma perché ha piacere in amicizia di stare assieme”.

In prima fila presente il presidente di Rivierabanca Fausto Caldari, main sponsor del club: “Per il 4° anno consecutivo saremo main sponsor, per noi è motivo di orgoglio e di soddisfazione. Nel 2023 abbiamo destinato somme importanti a livello sociale, sportivo e culturale, per noi significa pensare al futuro del territorio. La partnership con Rinascita Basket Rimini fa anche noi scendere in campo, perché ci contraddistingue la stessa passione ed entusiasmo. Esprimo a nome di Rivierabanca i migliori auguri, con l'intento di fortificare il senso di squadra, amicizia e fair play”.

In rappresentanza dell'amministrazione comunale presente l'assessore allo Sport Moreno Maresi: “Affetto è il termine più adatto che tutti portiamo e lo dico anche a nome dell'intera amministrazione. Rbr rappresenta la nostra città ed è qualcosa che sentiamo fortemente come nostro. E' una bellissima cartolina che ci porta in giro per tutta Italia”.

Dopo la presentazione di Cda e sponsor, è stato il momento di svelare virtualmente la nuova uniforme, una divisa che quest'anno potrà contare sui seguenti sponsor: Rivierabanca, Nts, Italian Exhibition Group, Ristorante Lo Zodiaco, Audi Reggini, McDonald's Rimini, Fortech, Dulca, Dellarosa Lubrificanti. Erreà sponsor tecnico. Divisa disegnata da Interno 2 di Massimo Tentoni.

A ruota la presentazione di organigramma, squadra e staff tecnico. A prendere la parola il neo capitano Stefano Masciadri: “Assumere il ruolo di Bedetti è un onore per me. Parliamo di un ragazzo di Rimini che aveva il sogno di giocare in serie A con la sua città e lo ha raggiunto. Io sono al terzo anno qui a Rimini e so cosa significa difendere questa maglia, sono certo che il 7 ottobre con la Fortitudo lo capiranno da subito anche i nuovi compagni”. Poi non poteva mancare il saluto ufficiale da parte di coach Mattia Ferrari: “Man mano che lavori per tanti anni nello stesso posto entri a far parte di un meccanismo e questo ha degli onori e degli oneri, perché ti carica sempre più di responsabilità. Sono una persona molto fortunata nel vivere questa esperienza di Rimini, in questi anni abbiamo fatto molto ma sono certo che questa stagione ci consentirà di fare un ulteriore step in avanti”.

In chiusura non poteva mancare il saluto del direttore sportivo Davide Turci, che guida il progetto assieme all'amministratore delegato Paolo Carasso: “Un grazie a tutti voi, stiamo vivendo tutti assieme una storia molto bella, il coronamento di un sogno partito nel 2018”.