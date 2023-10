Serie A2: Rivierabanca a testa altissima. Forlì vince dopo un tempo supplementare

A un passo dall'impresa. La Rivierabanca esce a testa altissima dal derby di Forlì, al termine di una partita di grande solidità e concretezza. I biancorossi si arrendono all'Unieuro 76-68 dopo un tempo supplementare. Dopo essere stata per lunghi tratti in vantaggio, Rimini nel tempo regolamentare (63-63 al 40') non trova solo per un soffio, con Tassinari, il canestro della vittoria. Poi nell'over time i padroni di casa sfruttano tutto lo sfruttabile e portano in cassaforte i due punti. Da segnalare la presenza di oltre 350 supporter da Rimini sempre determinati e coriacei a sostegno della loro squadra.

Quintetto tipo per coach Ferrari con Grande, Marks, Scarponi, Johnson e Simioni. Forlì replica con Valentini, Allen, Pollone, Pascolo e Zilli. Difesa solida e buone statistiche al tiro per Rbr nei primi 10' gestisce la cronologia. Sguardo giusto e buon ritmo: apre Simioni, poi Marks per lo 0-4. L'Unieuro bisticcia molto con il ferro, mentre Rimini è continua e puntigliosa: la tripla di Simioni vale il raddoppio 6-12. Tripla di lusso anche per Grande: 8-15. Maggiori idee per la Rivierabanca che trova il 10-17 con Johnson. Il quarto si chiude 11-17. Rimini avanti anche a rimbalzo 10-8 e meglio al tiro dal campo 47% a 36%.

Rimini riparte al top con schiacciata a due mani di Johnson (11-19). Forlì non trova le contromisure, al cospetto di una Rbr precisa: show di Tassinari per il 16-24 in semi gancio. Poi segna da tre anche Anumba e Simon ne aggiunge altri due in fila dalla media per il momentaneo massimo vantaggio di +11 (18-29) a metà frazione. La Rivierabanca mostra continuità nel suo gioco: Grande per il +12 (22-34), poi Tassinari allunga dai liberi +14 (22-36). Forlì cerca le contromisure: due di Zampini, poi tripla di Pollone per il 27-36. Ultimi 60”: Allen per il parziale di 7-0 Unieuro (29-36). Tomassini con un libero (29-37) chiude il primo tempo.

L'Unieuro vuole cambiare marcia, parziale di 6-0 e con la tripla di Allen i padroni di casa si portano a -2 (35-37) in meno di tre minuti. Coach Ferrari si rifugia in time out. Si va di break e contro break: parziale 9-0 Rivierabanca e i biancorossi si ritrovano a +11 (35-46). Pesano cinque punti in fila di Marks. In uscita da time out tripla di Valentini, ma la Rivierabanca conduce ancora: in tap-in Allen trova il -3 (45-48) ma quattro in fila di Johnson riportano l'Rbr sul 45-52 del 30'.

Si entra negli ultimi 10' e a suonare la carica è soprattutto Cinciarini: con suoi 5 punti in fila l'Unieuro ricuce fino al -3 (50-53). Allen dai liberi per il -2 (51-53). A 5'31” il derby è di nuovo da rigiocare da zero: 55 pari Johnson e palla al centro. Forlì mette in naso avanti 57-55 con i liberi di Zampini. Ma Marks dall'angolo torna a impattare 61-61. Nella bagarre si entra negli ultimi 60”: Allen 63-61, Tassinari 63 pari. Restano 35”: il tiro della vittoria di Tassinari batte due volte sul ferro ed esce. Supplementare: 63-63.

Overtime, l'Unieuro fa valere tutta la sua esperienza. Johnson e Allen salgono in cattedra, i meccanismi d'attacco di Rimini si inceppano, mentre l'Unieuro non ha pietà: il contropiede di Cinciarini del 71-64 vale il punto esclamativo. Il derby ha preso una direzione ben precisa, il supplementare è tutto in discesa per i forlivesi: termina 76-68.

Unieuro Forlì – Rivierabanca Rimini 76-68 dts (11-17, 29-37, 45-52, 63-63)

UNIEURO: Allen 14, Cinciarini 13, Valentini 3, Zampini 10, Tassone, Johnson 20, Pascolo, Zilli 4, Pollone 8, Munari, Zilio, Radonjic 4. All.: Martino.

RIVIERABANCA: Tassinari 4, Marks 17, Anumba 6, Mulazzani, Grande 12, Tomassini 7, Scarponi, Masciadri, Sirri, Johnson 15, Simioni 7, Abba. All.: Ferrari. Ass.: Zambelli e Middleton.