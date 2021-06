Dinamo Pallavolo Bellaria, l’Under 15 maschile diventa vicecampione dell’Emilia Romagna

Svanisce con la sconfitta per 3-0 contro la formazione della BPER VGModena (complimenti ai vincitori), il sogno della Dinamo Pallavolo Bellaria under 15 di vincere il titolo regionale di categoria. Rimane comunque uno storico risultato, il secondo posto conquistato sabato scorso dai ragazzi di Andrea Fortunati e Stefano Maestri nella final four regionale di Punta Marina (RA) ,

E’ stata una lunga cavalcata, quella dei giovani “Dinamini”, iniziata con il titolo di campioni territoriali Romagna Uno conquistato senza sconfitte e proseguito poi, con la fase dei playoff dove, con una partita straordinaria hanno battuto la Porto Robur Costa per 1-3 (9-25, 25-27, 25-18 e 17-25) e conquistato la finale regionale.

Una giornata incredibile quella di sabato a Punta Marina, quasi da cardiopalma, che è cominciata con una vittoria in rimonta contro la formazione dello Zinella Bologna, battuto per 1-3 (25-23, 16-25, 15-25 e 20-25) e continuata dopo, con il grande match con Modena.

Una finale stupenda che ha emozionato per tutti e tre i set e che ha visto i Bellariesi più volte in vantaggio e in supremazia sulla corazzata modenese. Peccato per la sconfitta (25-21, 26-24 e 25-15), ma onore e applausi a tutti i giocatori della Dinamo Pallavolo Bellaria per l'impegno e la determinazione dimostrata.

“Bravissimi i nostri ragazzi della under 15, siamo orgogliosi di loro - afferma Gilberto Sampaoli dirigente della Dinamo Pallavolo Bellaria - che dopo essersi meritatamente conquistati la finale regionale, hanno poi perso con onore contro la forte formazione di Modena. Che dire - prosegue - è stata una bella cavalcata che ci ha portato ai vertici regionali della categoria con un bellissimo secondo posto, una posizione che ci fa onore e ci dà comunque lustro premiando i nostri sforzi per la crescita del nostro settore giovanile e del movimento pallavolistico locale. Desidero ringraziare i tecnici Andrea e Stefano, che hanno fatto un lavoro straordinario con questo gruppo di ragazzi, ma anche i dirigenti e, soprattutto, i genitori che anche in un anno così difficile ci hanno sempre supportato. Grazie.”

Questi i ragazzi scesi in campo: Diego Frascio, Lorenzo Rossetti, Tamburini Francesco, Tamburini Giacomo, Serafini Alessandro, Rocchi Gabriele, Santandrea Alessandro, Donadini Giacomo, Bardella Armando, Romeo Magnani e Filippo Rossi.

1° Allenatore Andrea Fortunati - 2° Allenatore Stefano Maestri - Dirigente Marco Rossi